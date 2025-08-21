Kerékpárúton menekült a rendőrök elől a jogosítvány nélküli furgonos + videó

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki Törökbálinton egy kisteherautót vezetve nem állt meg a rendőröknek, hanem egy kerékpárútra hajtva, több ember testi épségét veszélyeztetve elmenekült. A vádlottnak soha nem volt járművezetői engedélye, és nem is volt alkalmas a vezetésre. Ennek ellenére volán mögé ült, amiért a helyi rendőrök többször is intézkedtek vele szemben, korábban a járművezetéstől eltiltották.

2021 szeptemberében a vádlott egy furgont vezetett, amikor Törökbálinton a rendőrök felismerték, de intézkedni nem tudtak, mert nem állt meg, hanem menekülni kezdett az autóval. A rendőrök üldözőbe vették, melynek során a vádlott a járművel felhajtott a Biatorbágy felé vezető kerékpárútra. Gyorsítva próbált elmenekülni az őt követő szirénázó rendőrautó elől. Ámokfutása során majdnem elgázolt egy kutyáját sétáltató férfit és egy kerékpáros csoportot, köztük gyerekeket. A vádlott Biatorbágyhoz érve egy földútra, majd egy tanyán keresztül az erdőbe hajtott, így el tudott menekülni a rendőrök elől, akik így nem a helyszínen, hanem csak később fogták el.