Magyar Péter teljesen megőrült, már a sajtót fenyegeti

Sértődött kirohanás

A vele és a pártjával barátinak nevezhető sajtót is rendre sértegető Magyar Péter több orgánum mellett az ATV-t is azzal vádolta, hogy nem hívják meg adásba.

Ám amikor június elején – többedszerre – a csatorna stúdiójába látogatott, és Rónai Egon műsorvezető dokumentumokkal alátámasztva azzal szembesítette, hogy számtalan alkalommal keresték, a hazugságon kapott Magyar Péter egyszerűen kiviharzott a stúdióból.

A meghívások állítólagos hiányát sérelmező Magyar a köztelevíziót is hasonlóképpen igyekezett lejáratni, ám az MTVA ugyancsak cáfolta, hogy nem keresték volna a politikust. Sőt nyilvánosan is beharangozták, hogy október 3-án lehetőséget biztosítanak a Tisza Párt elnökének arra, hogy Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával vitázzon, ám Magyar szinte azonnal lemondta a részvételét, az árvízre hivatkozva.

Hamar kiderült, hogy a homokzsákpakolás csak kifogás volt, hiszen Magyarnak a felkínált alternatív időpontok sem feleltek meg.

Sajátjai is lebuktatják Magyar Pétert

Magyar lebukásai közül a legbeszédesebb az volt, amikor a saját politikustársai cáfolták meg: a Tisza Párt elnöke olyan hazugsággal rukkolt elő, hogy azt még a saját párttársának is sok volt. Magyar az október 10-én közzétett YouTube-videójában a párttársaival értékelte az európai parlamenti vitákat. A diskurzus egy pontján – ahogyan egy külön erre szánt Facebook-posztban is – a pártelnök lényegében azzal vádolta meg Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőt, hogy az egyik napon már csak aláírni jött be, vagyis tényleges jelenlét nélkül vette fel a fizetésén felüli 350 eurós napidíjat.

Csakhogy ez nem volt igaz, amire Magyar tiszás EP-képviselőtársa is felhívta a figyelmet. – Nem, ezt ki kell javítanom, reggel 8.30-kor ott volt a CONT ülésén, és fel is szólalt – mutatott rá Kollár Kinga.

Az utóbbi hetekben pedig egyre valószínűtlenebb hazugságokkal hergelte a híveit Magyar Péter, aminek az lehet az oka, hogy látványosan csökken az iránta tanúsított érdeklődés. Ebben az iránta elkötelezett baloldali sajtóra továbbra is számíthat hű csatlósként.

A Tisza Párt elnökének legutóbbi uszítása és hazugsága Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szólt, hamis állításokat közölve a kormányfő állítólagos „jachtozásáról” és „luxusételeiről”, amiről Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.

A kormánypárti politikus szerint semmi nem úgy van, ahogy Magyar Péter leírta, de a szektájának pont ennyi kell, ahhoz azonban már emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy az ellenzéki pártvezér azt állítsa: a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető. Ezt Kocsis Máté meg is tette, és mint arról tájékoztatott, a Honvédelmi Minisztérium információi alapján a miniszterelnök nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt vagy repülőt az utazásához. „Ennyit tehát a tényekről. Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy” – fogalmazott a frakcióvezető.

Egy idő után már természetes a hazudozás

Magyar Pétert ez sem tántorította el az alaptalan vádaskodástól. Szintén Kocsis Máté posztolt arról, hogy a Brüsszel zsoldjában álló uniós képviselő azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas jachtra, kint a nyílt vízen, ami megint csak nem volt igaz. A Tisza elnöke akkor sem a valós tényekről beszélt, amikor az említett két hajó a kikötőben pontosan egymás mellett állt, amit egy leleplezőnek szánt fotóval akart alátámasztani.

Magyar Péter bizonyítéknak szánt fényképével az volt a gond, hogy egy 2020. február 19-én közzétett hajóhirdetésből származik, azaz több mint öt és fél évvel korábbról

– mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté hozzátette: a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet, hiszen van jövedelme. – A repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket. A külföldről fizetett 444-es és telexes „tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek, valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor elhallgatták azt a nyilvánosság elől. Magyar Péter ismét jól átverte és uszította a rajongóit, akik megint csápoltak neki, és az öklüket rázták, de kiderült, hogy újfent csak egy nagy blöff volt az egész – szögezte le a frakcióvezető.

Hazudnak a balatoni helyzetről is

Magyar Péterék hazudnak arról is, hogy a Balaton üres lenne, mert olyan drága, hogy a magyarok nem engedhetik meg maguknak. Csakhogy hivatalos adatok mutatják, hogy a Balatonnál több a vendég, mint tavaly, amikor egyébként rekordszezon volt. Idén 11 százalékkal nőtt a vendéglátóhelyek bevétele, és ráadásul ezekben az adatokban még nincs is benne a MotoGP-futam és annak a hatása, nincs benne a Strand fesztivál sem.