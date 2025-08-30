Magyar PéterTisza PártTisza-adó

Magyar Péter teljesen megőrült, már a sajtót fenyegeti

Felfüggesztené egyes sajtóorgánumok működési engedélyét Magyar Péter, ha a pártja kormányra kerülne. A Tisza Párt vezére – aki máskor a szabad sajtó lovagjaként tetszeleg – azután kezdett őrült fenyegetőzésbe, hogy az egész ország megtudta, milyen adóváltozásokat kíván bevezetni, és ez milyen rosszul érintené a magyarokat. Magyar Péter ráadásul annyi hazugságot összehordott már az elmúlt másfél évben, hogy akár saját magára vonatkozóan is beválthatná a fenyegetését.

Magyar Péter pontosan ugyanúgy reagált a Tisza Párt kiszivárgott adóemelése miatt kirobbant botrányra, ahogy az eddigi megbotránkoztató esetekben. Magából kikelve ragadott klaviatúrát, és őrjöngve megfenyegette a közösségi oldalán a sajtót. A média pedig csupán egyetlen dolgot tett: közölte a kiszivárgott tervezetet és annak következményeit. A sajtószabadságért máskor annyira aggódó Magyar Péter azzal is fenyegetőzött a posztjában, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, ha szerintük nem állít valaki valóságot.

Vajon Magyar Péter a politikusok esetében is hasonló eljárást alkalmazna? Lapunk erre volt kíváncsi, ezért megkerestük a Tisza Pártot, hogy megtudjuk, milyen szankció járna a politikusoknak a hazugságért.

Választ egyelőre nem kaptunk, ugyanakkor Magyar Péter a saját politikusi tevékenységét lenne kénytelen beszüntetni, hiszen nincs annyi tinta a világon, amellyel a teljesség igénye mellett felsorolhatnánk a hazugságait az elmúlt másfél évből. 

 

Nyakig megmártózni a hazugságban

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is alapvető hazugsággal indult az év elején, a Partizánnak február végén adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikai térbe. 

Ehhez képest néhány napon belül létrehozott egy mozgalmat, amelynek bevallott célja a kormány megbuktatása volt, és a Talpra, Magyarok! égisze alatt színtiszta politikai rendezvényt is szervezett március 15-re. Nem sokkal később Magyar Péter a nevére vette a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított.

 

Magyar Péter Brüsszelben? Dehogy!

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a tavalyi választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe. Így is tett. 

Figyelemre méltó, hogy Magyar egy chatfórumon úgy fogalmazott az EP-képviselőségről, hogy az a legnagyobb kamuállás a világon havi húszezer euróért.

Magyar a mentelmi ügy kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról. 

Így az Európai Parlament döntésén múlik, hogy a hatóságok elindíthatják-e az eljárást Magyar Péter ellen. Ő maga ugyanis nem mond le mentelmi jogáról.

A szíriai repülő rejtélye

Amellett, hogy Magyar Péter már a politizálása alapvető kérdéseiről is félrevezette a követőit, a legkülönfélébb témákban ontotta magából a hazugságokat. Adódott olyan is, amellyel honfitársai tízezreit is veszélybe sodorta.

Az egyik legsúlyosabb ilyen eset az volt, amikor a Magyar Hangtól származó álhírt átvéve Magyar azt terjesztette a közösségi oldalán, hogy titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett Budapesten landolt Bassár el-Aszad bukott szír diktátor. 

Noha a lap kevéssel a közlés után beismerte, hogy álhírről van szó, és nyilvánosan bocsánatot kért, Magyar Péter semmilyen formában nem mentegetőzött és a Facebook-oldalán továbbra is megtalálható az álhír

Magyarék álhírterjesztése ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indított, és a polgári titkosszolgálatok részvételével az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is ülésezett, mivel a hamis információ az ország biztonságára nézve is komoly kockázatot hordozott.

 

Egészségügyi álproblémák

Az egészségügyi közintézmények állapotának a valósnál sötétebb feltüntetésével szintén megpróbálta hergelni Magyar Péter a közvéleményt. A politikus különböző kórházakba látogatva készített és osztott meg megtévesztő felvételeket. Az egyik ilyen akciója alkalmával a Heim Pál Gyermekkórházban például egy olyan szobáról készített képeket, amely épp felújítás alatt állt. A Péterfy Sándor utcai kórházból bejelentkezve pedig azt igyekezett a publikummal elhitetni, hogy az egész intézményben – így a kórtermekben is – 38 fokot meghaladó hőség uralkodott. 

Ám a kórház közleményéből kiderült, hogy a legfelső szinten, az épülethez később hozzátoldott üvegfalú, fémvázas lépcsőházban mért 38 fok feletti hőmérsékletet a Tisza Párt elnöke.

A média és a Tisza-vezér kapcsolatát is folyamatosan mérgezték Magyar hazugságai. 

Sértődött kirohanás

A vele és a pártjával barátinak nevezhető sajtót is rendre sértegető Magyar Péter több orgánum mellett az ATV-t is azzal vádolta, hogy nem hívják meg adásba. 

Ám amikor június elején – többedszerre – a csatorna stúdiójába látogatott, és Rónai Egon műsorvezető dokumentumokkal alátámasztva azzal szembesítette, hogy számtalan alkalommal keresték, a hazugságon kapott Magyar Péter egyszerűen kiviharzott a stúdióból.

A meghívások állítólagos hiányát sérelmező Magyar a köztelevíziót is hasonlóképpen igyekezett lejáratni, ám az MTVA ugyancsak cáfolta, hogy nem keresték volna a politikust. Sőt nyilvánosan is beharangozták, hogy október 3-án lehetőséget biztosítanak a Tisza Párt elnökének arra, hogy Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával vitázzon, ám Magyar szinte azonnal lemondta a részvételét, az árvízre hivatkozva. 

Hamar kiderült, hogy a homokzsákpakolás csak kifogás volt, hiszen Magyarnak a felkínált alternatív időpontok sem feleltek meg. 

 

Sajátjai is lebuktatják Magyar Pétert

Magyar lebukásai közül a legbeszédesebb az volt, amikor a saját politikustársai cáfolták meg: a Tisza Párt elnöke olyan hazugsággal rukkolt elő, hogy azt még a saját párttársának is sok volt. Magyar az október 10-én közzétett YouTube-videójában a párttársaival értékelte az európai parlamenti vitákat. A diskurzus egy pontján – ahogyan egy külön erre szánt Facebook-posztban is – a pártelnök lényegében azzal vádolta meg Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőt, hogy az egyik napon már csak aláírni jött be, vagyis tényleges jelenlét nélkül vette fel a fizetésén felüli 350 eurós napidíjat. 

Csakhogy ez nem volt igaz, amire Magyar tiszás EP-képviselőtársa is felhívta a figyelmet. – Nem, ezt ki kell javítanom, reggel 8.30-kor ott volt a CONT ülésén, és fel is szólalt – mutatott rá Kollár Kinga.

Az utóbbi hetekben pedig egyre valószínűtlenebb hazugságokkal hergelte a híveit Magyar Péter, aminek az lehet az oka, hogy látványosan csökken az iránta tanúsított érdeklődés. Ebben az iránta elkötelezett baloldali sajtóra továbbra is számíthat hű csatlósként. 

A Tisza Párt elnökének legutóbbi uszítása és hazugsága Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szólt, hamis állításokat közölve a kormányfő állítólagos „jachtozásáról” és „luxusételeiről”, amiről Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.

A kormánypárti politikus szerint semmi nem úgy van, ahogy Magyar Péter leírta, de a szektájának pont ennyi kell, ahhoz azonban már emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy az ellenzéki pártvezér azt állítsa: a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető. Ezt Kocsis Máté meg is tette, és mint arról tájékoztatott, a Honvédelmi Minisztérium információi alapján a miniszterelnök nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt vagy repülőt az utazásához. „Ennyit tehát a tényekről. Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy” – fogalmazott a frakcióvezető.

 

Egy idő után már természetes a hazudozás

Magyar Pétert ez sem tántorította el az alaptalan vádaskodástól. Szintén Kocsis Máté posztolt arról, hogy a Brüsszel zsoldjában álló uniós képviselő azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas jachtra, kint a nyílt vízen, ami megint csak nem volt igaz. A Tisza elnöke akkor sem a valós tényekről beszélt, amikor az említett két hajó a kikötőben pontosan egymás mellett állt, amit egy leleplezőnek szánt fotóval akart alátámasztani.

Magyar Péter bizonyítéknak szánt fényképével az volt a gond, hogy egy 2020. február 19-én közzétett hajóhirdetésből származik, azaz több mint öt és fél évvel korábbról

– mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté hozzátette: a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet, hiszen van jövedelme. – A repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket. A külföldről fizetett 444-es és telexes „tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek, valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor elhallgatták azt a nyilvánosság elől. Magyar Péter ismét jól átverte és uszította a rajongóit, akik megint csápoltak neki, és az öklüket rázták, de kiderült, hogy újfent csak egy nagy blöff volt az egész – szögezte le a frakcióvezető.

 

Hazudnak a balatoni helyzetről is

Magyar Péterék hazudnak arról is, hogy a Balaton üres lenne, mert olyan drága, hogy a magyarok nem engedhetik meg maguknak. Csakhogy hivatalos adatok mutatják, hogy a Balatonnál több a vendég, mint tavaly, amikor egyébként rekordszezon volt. Idén 11 százalékkal nőtt a vendéglátóhelyek bevétele, és ráadásul ezekben az adatokban még nincs is benne a MotoGP-futam és annak a hatása, nincs benne a Strand fesztivál sem. 

Magyar Péter egyik európai parlamenti képviselője, Tarr Zoltán sokadjára szólta el magát, lebuktatva ezzel a Tisza Párt taktikáját. Egy fórumon gyakorlatilag elárulta a tervüket, miszerint a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

