Százmilliárdokba kerülne az ingyenes egészségügy megszüntetése: a Tisza-csomag a teljes 13. havi nyugdíjat felemésztené

A Tisza-csomag készítői saját anyagukban jelzik, hogy a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer magánbiztosítókra átállítása akár 415 milliárd forintba kerülhetne az adófizetőknek – még mielőtt érdemi változás történne, csupán a magánbiztosítók informatikai és egyéb hálózatának kiépítése miatt. Ezt az összeget a gazdasági konvergenciaprogram rögzíti – írja az Ellenpont.
A portál korábban beszámolt arról, hogy a gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett anyag alapján a Tisza-csomag jelentős átalakítást hozna a jelenlegi, társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszerben.
A tervezet szerint az állami ellátás helyét fokozatosan a magánbiztosítók rendszere venné át. A baloldali megszorítócsomag az amerikai egészségügyi modellhez hasonló irányt vázol fel, amelyben az állami szerep mérsékeltebb, és a hozzáférés mértékét nagyrészt a biztosítási konstrukciók határozzák meg.
Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza szakértői a dokumentumban azt is részletezik, mennyibe kerülne az átállás a magánbiztosítói rendszerre.
„A teljes átállási költség 310–415 milliárd forint között mozog. A költségek körülbelül hatvan százalékát az informatikai beruházások teszik ki.”
Ez azt jelenti, hogy már
önmagában a rendszer felállítása több mint négyszázmilliárd forintba kerülne,
anélkül, hogy egyetlen biztosított után kifizetés történt volna. A szükséges beruházások költségeit végső soron a rendszer felhasználóinak kellene fedezniük, miközben a magánbiztosítóknak nyereséges működést is biztosítaniuk kellene.
A tervezet részletesen bemutatja, hogyan állna össze ez a közel ötszázmilliárd forintos, induló ráfordítás:
- Informatikai fejlesztések: a DMK-, NAV- és biztosítói rendszerek kiépítése (150–200 milliárd forint).
- Képzés és oktatás: a munkáltatók, a NAV és a biztosítók felkészítése (harminc–ötvenmilliárd forint).
- Kommunikációs kampányok: lakossági tájékoztatás (húsz–harmincmilliárd forint).
- Jogszabályi és intézményi átalakítás: adminisztratív változtatások (10–15 milliárd forint).
- Átmeneti finanszírozási tartalék: a kettős finanszírozás kezelése (100–120 milliárd forint).
A cikk rámutat, hogy a Tisza Párt környezetében „szerencsére” a Gyurcsány-kormánytól igazolt tiszás tanácsadók között több olyan szakértő is megjelent, akik korábban baloldali kormányok alatt dolgoztak, és hosszabb ideje szorgalmazzák a magánegészségügyi modellre való átállást.
