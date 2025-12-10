Százmilliárdokba kerülne az ingyenes egészségügy megszüntetése: a Tisza-csomag a teljes 13. havi nyugdíjat felemésztené

A Tisza-csomag készítői saját anyagukban jelzik, hogy a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer magánbiztosítókra átállítása akár 415 milliárd forintba kerülhetne az adófizetőknek – még mielőtt érdemi változás történne, csupán a magánbiztosítók informatikai és egyéb hálózatának kiépítése miatt. Ezt az összeget a gazdasági konvergenciaprogram rögzíti – írja az Ellenpont.

A Gyurcsány-kormánytól igazolt tiszás tanácsadók évek óta épp a magánegészségügyre való átállást tervezik és hangoztatják. Fotó: Shutterstock

A portál korábban beszámolt arról, hogy a gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett anyag alapján a Tisza-csomag jelentős átalakítást hozna a jelenlegi, társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszerben.

A tervezet szerint az állami ellátás helyét fokozatosan a magánbiztosítók rendszere venné át. A baloldali megszorítócsomag az amerikai egészségügyi modellhez hasonló irányt vázol fel, amelyben az állami szerep mérsékeltebb, és a hozzáférés mértékét nagyrészt a biztosítási konstrukciók határozzák meg.

Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza szakértői a dokumentumban azt is részletezik, mennyibe kerülne az átállás a magánbiztosítói rendszerre.

„A teljes átállási költség 310–415 milliárd forint között mozog. A költségek körülbelül hatvan százalékát az informatikai beruházások teszik ki.”

Forrás: Ellenpont

Ez azt jelenti, hogy már

önmagában a rendszer felállítása több mint négyszázmilliárd forintba kerülne,

anélkül, hogy egyetlen biztosított után kifizetés történt volna. A szükséges beruházások költségeit végső soron a rendszer felhasználóinak kellene fedezniük, miközben a magánbiztosítóknak nyereséges működést is biztosítaniuk kellene.

A tervezet részletesen bemutatja, hogyan állna össze ez a közel ötszázmilliárd forintos, induló ráfordítás:

Informatikai fejlesztések: a DMK-, NAV- és biztosítói rendszerek kiépítése (150–200 milliárd forint).

Képzés és oktatás: a munkáltatók, a NAV és a biztosítók felkészítése (harminc–ötvenmilliárd forint).

Kommunikációs kampányok: lakossági tájékoztatás (húsz–harmincmilliárd forint).

Jogszabályi és intézményi átalakítás: adminisztratív változtatások (10–15 milliárd forint).

Átmeneti finanszírozási tartalék: a kettős finanszírozás kezelése (100–120 milliárd forint).

A cikk rámutat, hogy a Tisza Párt környezetében „szerencsére” a Gyurcsány-kormánytól igazolt tiszás tanácsadók között több olyan szakértő is megjelent, akik korábban baloldali kormányok alatt dolgoztak, és hosszabb ideje szorgalmazzák a magánegészségügyi modellre való átállást.