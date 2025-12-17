Döntött az Országgyűlés: hitellel segítenék a csőd szélén tántorgó Budapestet

Az Országgyűlés 134 igen szavazattal elfogadta, hogy a kormány segélyhitelt nyújtson a fővárosi önkormányzatnak a csőd elkerülésére. A javaslat megteremti a jogi kereteit annak, hogy az anyagilag nehéz helyzetben levő, fizetési nehézségekkel küzdő fővárosi önkormányzat hitelt tudjon igénybe venni. Ezzel a fővárosi intézményeknél, a közszolgáltatásokban, ezen belül a tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését tudják rendezni.

Karácsony Gergelynek nem kell a kormány segítsége (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Karácsony Gergely főpolgármester korábban politikai furkósbotnak nevezte a segélyhitel lehetőségét, majd pedig azt állította, az ilyen jellegű javaslatokat egy életre el kell felejteni. A városvezető egyértelművé tette, hogy nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt.

A segélyhitel egy biztonsági mentőöv a budapestieknek, hogy a város működjön, a dolgozók fizetést kapjanak, és senki ne tehesse zsebre a pénzt, ami őket illeti

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón lapunk kérdésére elmondta:

Karácsony Gergely konfliktusokat keres a kormánnyal, ezzel szemben a kormány inkább egyetértési pontokat keres. Ha a főváros a saját feladatait ellátja, akkor nincs szükség a kormány beavatkozására, a kabinet ennek örülne.

