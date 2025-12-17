A Tisza Párt a fővárosban is összeolvadt a régi baloldallal

Mint ismert, nem a Fővárosi Közgyűlés az egyetlen hely, ahol a Tisza Párt és a régi baloldali ellenzéki pártok végleg eggyé váltak. A Tisza Párt eddig legkevesebb szimpatizánst megmozgató tüntetésére látogatott el Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a hétvégén. Mint bejegyzésében írta, ott a helye a felvonulók között a Magyar Péter által szervezett és szorgalmasan reklámozott rendezvényen. Büszkeségét fejezte ki, amiért a rendőrség bilincsben vitte el az általa pedofilsegítőnek titulált személyeket, majd aziránti vágyának adott hangot, hogy magas rangú állami vezetőket és rendőröket is bilincsbe verve szeretne látni.

A karmelita kolostornál tartott eseményen több DK-s is részt vett, nem hiányozhatott az egykori műsorvezető, Kálmán Olga sem, aki most a DK parlamenti képviselője. A méltán feledésbe merült DK-s árnyékkormány szóvivője erről a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést. Nem okozott döbbenetet, amikor azt írta: a tüntetőknek mind elegük van a miniszterelnökből.

Magyar Péterék jól láthatóan mind az országos, mind a helyi politikában feladták, amit eddig próbáltak bizonygatni, hogy nem állnak össze a régi baloldallal.