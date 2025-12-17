A Tisza Párt a fővárosban is összeolvadt a régi baloldallal

Összenő ami összetartozik: a Tisza Párt fővárosi képviselőcsoportjának vezetője, Bujdosó Andrea kijelentette, Magyar Péter képviselői megszavazzák a főpolgármester által benyújtott, majd háttéralkuk részeként sokszorosan módosított költségvetést.
Ezzel a Tisza Párt másodszorra is olyan, Karácsony Gergely által előterjesztett költségvetést szavaz meg, amely hatalmas hézagokkal gyakorlatilag magára hagyja a budapesti munkavállalókat.
Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén szavazni fognak Budapest 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem százmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni.
