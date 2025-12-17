fővárosi közgyűléstisza pártkarácsony gergelymagyar péterfővárosi önkormányzat

A Tisza Párt a fővárosban is összeolvadt a régi baloldallal

Magyar Péter pártja is megszavazza a főpolgármester által benyújtott, nagyságrendileg 100 milliárd forintos hézaggal rendelkező káoszköltségvetést.

Gábor Márton
2025. 12. 17. 11:41
Összenő ami összetartozik: a Tisza Párt fővárosi képviselőcsoportjának vezetője, Bujdosó Andrea kijelentette, Magyar Péter képviselői megszavazzák a főpolgármester által benyújtott, majd háttéralkuk részeként sokszorosan módosított költségvetést. 

Fővárosi közgyűlés
Bujdosó Andrea eloszlatta a kételyeket: a Tisza Párt Budapesten is a régi baloldallal együtt mozog Fotó: Hatlacki Balázs

Ezzel a Tisza Párt másodszorra is olyan, Karácsony Gergely által előterjesztett költségvetést szavaz meg, amely hatalmas hézagokkal gyakorlatilag magára hagyja a budapesti munkavállalókat.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén szavazni fognak Budapest 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem százmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni

Mint ismert, nem a Fővárosi Közgyűlés az egyetlen hely, ahol a Tisza Párt és a régi baloldali ellenzéki pártok végleg eggyé váltak. A Tisza Párt eddig legkevesebb szimpatizánst megmozgató tüntetésére látogatott el Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a hétvégén. Mint bejegyzésében írta, ott a helye a felvonulók között a Magyar Péter által szervezett és szorgalmasan reklámozott rendezvényen. Büszkeségét fejezte ki, amiért a rendőrség bilincsben vitte el az általa pedofilsegítőnek titulált személyeket, majd aziránti vágyának adott hangot, hogy magas rangú állami vezetőket és rendőröket is bilincsbe verve szeretne látni.

A karmelita kolostornál tartott eseményen több DK-s is részt vett, nem hiányozhatott az egykori műsorvezető, Kálmán Olga sem, aki most a DK parlamenti képviselője. A méltán feledésbe merült DK-s árnyékkormány szóvivője erről a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést. Nem okozott döbbenetet, amikor azt írta: a tüntetőknek mind elegük van a miniszterelnökből.

Magyar Péterék jól láthatóan mind az országos, mind a helyi politikában feladták, amit eddig próbáltak bizonygatni, hogy nem állnak össze a régi baloldallal. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

