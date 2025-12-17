Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

szentkirályi alexandratisza pártkarácsony gergelyközgyűlés

Megmentette a kellemetlen kérdésektől a Tisza Pártot Karácsony Gergely

A főpolgármester nem szerette volna, hogy a Főváros Közgyűlésben szó legyen a migrációs paktumról.

Gábor Márton
2025. 12. 17. 12:57
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vitajavaslatunkat levetette a Közgyűlés napirendjéről. Ezzel Karácsony Gergely a Tiszát védi, hogy el tudják sunnyogni, mit gondolnak a migrációról” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője
Fotó: Illyés Tibor / MTI

Kiemelte, 

Pedig, az adventi időszak, az európai nagyvárosokban uralkodó félelem a vásárokon és az állandó terrorfenyegetettség rávilágít arra, hogy nagy a baj, és bár Európa már rájött, hogy hibázott, de ezt nem megoldani akarják, hanem szétteríteni a tagállamokban – így Budapesten is.

A frakcióvezető szerint a Tisza Párt a kérdésről nem akar beszélni, de az Európai Parlamentben – a Fővárosi Közgyűlésben is helyet foglaló képviselők – megszavazták a migrációs paktum felgyorsításáról szóló brüsszeli javaslatot. 

De nem pironkodtak a tiszások attól sem, hogy igent nyomjanak Magyarország elítélésére, amiért feltartóztattuk a migrációt, és nem engedtük be Európába az illegális migránsokat. A Tisza Párt sunnyog. Semmilyen fontos témában nem hajlandóak elmondani az álláspontjukat, de Brüsszel utasításait és elvárásait minden esetben végrehajtják

– jelentette ki a politikus. 

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu