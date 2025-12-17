Megmentette a kellemetlen kérdésektől a Tisza Pártot Karácsony Gergely

„A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vitajavaslatunkat levetette a Közgyűlés napirendjéről. Ezzel Karácsony Gergely a Tiszát védi, hogy el tudják sunnyogni, mit gondolnak a migrációról” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Kiemelte,

Pedig, az adventi időszak, az európai nagyvárosokban uralkodó félelem a vásárokon és az állandó terrorfenyegetettség rávilágít arra, hogy nagy a baj, és bár Európa már rájött, hogy hibázott, de ezt nem megoldani akarják, hanem szétteríteni a tagállamokban – így Budapesten is.

A frakcióvezető szerint a Tisza Párt a kérdésről nem akar beszélni, de az Európai Parlamentben – a Fővárosi Közgyűlésben is helyet foglaló képviselők – megszavazták a migrációs paktum felgyorsításáról szóló brüsszeli javaslatot.

De nem pironkodtak a tiszások attól sem, hogy igent nyomjanak Magyarország elítélésére, amiért feltartóztattuk a migrációt, és nem engedtük be Európába az illegális migránsokat. A Tisza Párt sunnyog. Semmilyen fontos témában nem hajlandóak elmondani az álláspontjukat, de Brüsszel utasításait és elvárásait minden esetben végrehajtják

– jelentette ki a politikus.