Rendkívüli

Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

karácsony gergelybudapesttisza pártmagyar pétergulyás gergely kristóf

Ismeretlen a főváros valódi pénzügyi helyzete

Ma nem lehet felelősen dönteni Budapest pénzügyeiről, így a 2026-os költségvetésről sem a Fidesz–KDNP fővárosi közgyűlési képviselője szerint. Gulyás Gergely Kristóf szerint ennek az az oka, hogy nem tudni, mi az igazság a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Gábor Márton
2025. 12. 17. 16:55
Fotó: Hatlacki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azokból az adatokból kellene dolgoznunk, amelyeket Karácsony Gergely hivatala a nyilvánosság elé tár. Ezek az adatok azonban egymásnak ellentmondanak, ráadásul milliárdos nagyságrendben változnak. Egyik héten még mínusz harmincmilliárdról beszélnek, majd megjelenik egy táblázat, ahol hirtelen plusz harmincmilliárd szerepelt – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf a főváros jövő évi tervezett költségvetésével kapcsolatos ellentmondásokról.

Budapest, 2025. szeptember 24. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP képviselője (b) felszólal a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. Mellette Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP-frakció tagja. MTI/Illyés Tibor
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelte,

nyilvánvaló, hogy nem elírásról van szó, ugyanis a hivatalos dokumentumokban tényként kezelt adatok változnak meg utólag. Olyan számok, amelyeknek már nem lenne szabad elmozdulniuk.

A politikus szerint a főváros anyagi helyzetével kapcsolatos ügyek kísértetiesen emlékeztetnek arra, amit Magyarországon 2006-ban láthattunk, amikor kiderült, hogy trükkök százai segítségével hamisították meg a költségvetési valóságot. 

Karácsony Gergely mögött ma is Gyurcsány Ferenc korábbi emberei állnak, akiknek ebben már van gyakorlatuk. Ugyanezekkel az emberekkel dolgozik együtt a Tisza Párt vezetése is. Közösen rakták össze a 2025-ös csődköltségvetést, és most közösen próbálják elkenni annak következményeit

– jelentette ki a politikus, aki a kérdést a közgyűlés és a budapestiek félrevezetésének nevezte. 

Mint ismert, éppen ezen bizonytalanságok okán a Fidesz-frakció nem támogatta a főpolgármester 2026-os költségvetését. A Magyar Péter pártja által megszavazott dokumentum ugyanis jelen állás szerint nagyságrendileg 100 milliárd forintnyi fiktív bevétellel számol.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén szavaztak a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni. A 2026-os büdzsét a teljes városvezető koalíció, így a Tisza Párt is elfogadta.

Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte:

a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025-ös pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését.

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint a tervezetet egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve készítették. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs. Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott.

Mint ismert, a fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet

2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben.

Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Ezen hatalmas hiány mellett pedig a költségvetés szerint a 2026. évi működési kiadási előirányzat a 2025. évben tervezett valamivel több mint 382,5 milliárd forintról 498 milliárd forintra, azaz több mint százmilliárd forinttal emelkedett.

Borítókép: Kiss Ambrus és Karácsony Gergely (Fotó: Hatlacki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu