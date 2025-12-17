Ismeretlen a főváros valódi pénzügyi helyzete

– Azokból az adatokból kellene dolgoznunk, amelyeket Karácsony Gergely hivatala a nyilvánosság elé tár. Ezek az adatok azonban egymásnak ellentmondanak, ráadásul milliárdos nagyságrendben változnak. Egyik héten még mínusz harmincmilliárdról beszélnek, majd megjelenik egy táblázat, ahol hirtelen plusz harmincmilliárd szerepelt – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf a főváros jövő évi tervezett költségvetésével kapcsolatos ellentmondásokról.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelte,

nyilvánvaló, hogy nem elírásról van szó, ugyanis a hivatalos dokumentumokban tényként kezelt adatok változnak meg utólag. Olyan számok, amelyeknek már nem lenne szabad elmozdulniuk.

A politikus szerint a főváros anyagi helyzetével kapcsolatos ügyek kísértetiesen emlékeztetnek arra, amit Magyarországon 2006-ban láthattunk, amikor kiderült, hogy trükkök százai segítségével hamisították meg a költségvetési valóságot.

Karácsony Gergely mögött ma is Gyurcsány Ferenc korábbi emberei állnak, akiknek ebben már van gyakorlatuk. Ugyanezekkel az emberekkel dolgozik együtt a Tisza Párt vezetése is. Közösen rakták össze a 2025-ös csődköltségvetést, és most közösen próbálják elkenni annak következményeit

– jelentette ki a politikus, aki a kérdést a közgyűlés és a budapestiek félrevezetésének nevezte.

Mint ismert, éppen ezen bizonytalanságok okán a Fidesz-frakció nem támogatta a főpolgármester 2026-os költségvetését. A Magyar Péter pártja által megszavazott dokumentum ugyanis jelen állás szerint nagyságrendileg 100 milliárd forintnyi fiktív bevétellel számol.