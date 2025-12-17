mesterséges intelligenciapalkovics lászlóintelligenciaAI

Palkovics László szintet lépett: 100%-ban MI-generált videósorozatot indított a kormánybiztos

Nem sci-fi, hanem valóság: Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos egy merőben új, technológiailag úttörő formátummal jelentkezett a közösségi médiában. A jövőben nem ő maga, hanem a mesterséges intelligencia által generált digitális mása tart rövid ismeretterjesztő előadásokat.

2025. 12. 17. 23:50
Fotó: Mesterséges Intelligenciáért Felelős Kormánybiztosi Iroda
(Ahogy arról az Index is beszámolt,) Palkovics László szintet lépett a technológiai ismeretterjesztésben. A kormánybiztos elindította új videósorozatát, amelynek különlegessége, hogy az a legutolsó pixelig mesterséges intelligencia segítségével készült. A videókban Palkovics élethű, MI-generált avatárja, azaz digitális ikertestvére szólal meg, bebizonyítva, hogy a technológia már nemcsak a jövő ígérete, hanem a jelen eszköze.

Miért van erre szükség? Hiánypótló tudás mindenkinek 

A videósorozat elindítása nem öncélú technológiai demonstráció, hanem válasz egy égető társadalmi igényre. A technológia óriási sebességgel fejlődik, ezek a videók pedig közérthetően, röviden és vizuálisan befogadható módon magyarázzák el a bonyolult folyamatokat. A cél az, hogy a mesterséges intelligencia ne egy félelmetes „fekete doboz” legyen az emberek számára, hanem egy érthető és használható eszköz.

„Az MI használata alapkompetencia” A kormánybiztos álláspontja szerint a digitális írástudás fogalma átalakulóban van. Ahogy Palkovics László fogalmazott:

„A mesterséges intelligencia ma már nem egy szűk mérnöki réteg kiváltsága, hanem egy olyan alapkészség, mint az írás vagy az olvasás. Fontos, hogy ez a tudás mindenki számára elérhető legyen, mert aki ebből kimarad, az a jövő lehetőségeiből marad ki.”

A vágóképektől az avatárig: 100% MI 

A produkció technikai bravúrja abban rejlik, hogy nem csupán az előadó virtuális. A videókban látható összes illusztráció és vágókép is mesterséges intelligencia által generált tartalom. Ezzel a videók egységes, futurisztikus és vizuálisan lenyűgöző világot teremtenek, demonstrálva, hogy ma már egy teljes mozgóképes anyag előállítható pusztán generatív algoritmusok segítségével.

A teljes ökoszisztéma terítéken: a sporttól a műtőasztalig 

A sorozat célja nem csupán a technológia öncélú bemutatása, hanem a teljes innovációs ökoszisztéma feltérképezése. A „digitális Palkovics” és a generált vágóképek várhatóan minden olyan területet bemutatnak majd, ahol az MI és a csúcstechnológia forradalmi változást hoz:

· Oktatás: Hogyan alakul át a tanulás a digitális korban?

· Egészségügy: Milyen életmentő szerepe van az MI-diagnosztikának és hogyan támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját?

· Mezőgazdaság: Hogyan segít a mesterséges intelligencia az agráriumban?

· Sport: Hogyan javítja a teljesítményt az adatalapú elemzés és milyen további lehetőségeink nyílnak meg?

A tematikus videók mellett a legfrissebb technológiai aktualitások is helyet kapnak, így a nézők első kézből értesülhetnek a világban zajló digitális változásokról.

A kép forrása: Mesterséges Intelligenciáért Felelős Kormánybiztosi Iroda

