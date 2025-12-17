Szájkosár, tiltás, a sajtó vegzálása: Magyar Péter szerint ez a szólásszabadság

Friss hír, hogy a Tisza-vezér bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors legújabb különszámának terjesztését, amely beszámolt a baloldali párt kiszivárgott megszorítócsomagjáról – ám ez csak a legújabb bizonyítéka annak, hogy az önmaga bűvöletében élő Magyar Péter nem tűri, ha leleplezik a hazugságait, legszívesebben be- és letiltana mindenkit.

Magyar Péter mindent és mindenkit letiltana Fotó: MW/Máté Krisztián

A baloldal új messiása már számos alkalommal bizonyította: az általa hirdetett „szeretetországba” és a one man show-jába, amivel elvarázsolja feltétlen híveit, nem fér bele a szólás szabadsága – legyen szó akár a saját képviselőiről, akár az őt kérdezni „merészelő” sajtóról.

Összegyűjtöttük a Tisza-vezér legemlékezetesebb megnyilvánulásait.

Mi a kérdés és mennyi az idő, Marci?

Még mindig emlékezhetünk a pillanatra, amikor Magyar Péter az ATV stúdiójában összeveszett az őt kérdezni próbáló Rónai Egonnal, miután az Egyenes beszéd című műsor vezetője szembesítette a ténnyel, hogy hányszor hívták meg néhány hónap alatt a csatorna adásába. A Tisza Párt elnöke erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, hogy „mi a kérdés, szerkesztő úr?”, majd rövid időn belül kiviharzott a stúdióból.

Nem sokkal később Magyar Péter vissza akarta könyörögni magát az ATV-be, amikor – műsorszerkesztőként is „villogva”– Rónai Egont kérte számon , hogy miért hívta meg a nemrég új pártot alapító Farkas Dezsőt, a Tisza egykori háttéremberét, akinek a formációját a már unalomig szajkózott módon szatellitpártnak nevezte.

Magyar a Tisza EP-választási eredményváróján sem hazudtolta meg önmagát: előhúzta a „propagandasajtónak nem nyilatkozom” kártyát, amikor a Hír TV próbálta meg kérdezni. Válasz helyett a csatorna riporterét támadta:

De a Partizánban is emlékezeteset nyújtott.

Mennyi az idő, Marci? Szeretném tudni

– válaszolta idegesen, amikor Gulyás Márton a tőzsdei ügyeiről kérdezte őt.

„Belöködöm őket a Dunába” – fogalmazott az újságírókkal kapcsolatosan egy 2024-es kiszivárgott hangfelvételen a Tisza Párt elnöke, ismételten tanúbizonyságot téve a sajtószabadság iránti „elkötelezettségéről”, illetve arról is, hogy mennyire becsüli a médiát úgy általában.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta a pártvezér.