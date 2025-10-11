MandinerHír TVsajtóMagyar Péter

Ismét megfenyegette a sajtót Magyar Péter

Magyar Péter dühödt hangvételű bejegyzésben támadt a sajtóra, miután Orbán Viktor sikeres utcafórumot tartott a pesterzsébeti piacon. A Tisza Párt elnöke szerint a média elhallgatja rendezvényeiket, ugyanakkor kijelentései alapján maga is korlátozná, miről írhatnak az újságírók.

2025. 10. 11. 14:03
Magyar Péter rendszeresen üvöltözik újságírókkal, ha neki nem tetsző kérdéseket kap (Fotó: Fazekas Máté)
Szabályos dührohamot kapott a közösségi oldalán közzétett posztjában Magyar Péter, miután kiderült, sikeres utcafórumot tartott Orbán Viktor miniszterelnök a pesterzsébeti piacon. A Tisza Párt elnökének ezzel ugyanis megdőlt a narratívája, miszerint a miniszterelnök fél kimenni az emberek közé. Magyar Péter a posztjában a teljes magyar sajtót fenyegetve, helyesírási hibákkal tűzdelve azt írta, 

már kezdjük megszokni, hogy a sajtó elhallgatja a többezres vidéki rendezvényeinket és inkább élőben tudósít egy harmadrendű NER janicsár agymenéseiről, de ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy kritika nélkül félóránkként átveszitek az orosz propagandát.

Vagyis a Tisza Párt elnöke, amennyiben hatalmában állna, azt is megmondaná az újságíróknak, hogy melyek azok az általa kívánatosnak tartott témák, amelyekben szabadon közölhetnek tartalmakat. 

Emlékezetes, legutóbb Puzsér Róbert tüntetésén Varga Ádám próbált kérdéseket feltenni a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péternek, aki azonban agresszívan reagált és vicsorogva lökdösni kezdte a riportert.

Varga Ádám éppen arról a Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte Aranyosi Pétert, aki legutóbb hasonlóképp járt el a Mandiner újságírójával. Móna Márk Kötcsén Ruszin-Szendit a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen az ellenzéki politikus ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egy zalaegerszegi fórumán egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonba azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta egy másik hangfelvételen.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.

Borítókép: Magyar Péter rendszeresen üvöltözik újságírókkal, ha neki nem tetsző kérdéseket kap (Fotó: Fazekas Máté)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

