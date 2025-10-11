Ismét megfenyegette a sajtót Magyar Péter

Emlékezetes, legutóbb Puzsér Róbert tüntetésén Varga Ádám próbált kérdéseket feltenni a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péternek, aki azonban agresszívan reagált és vicsorogva lökdösni kezdte a riportert.

Varga Ádám éppen arról a Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte Aranyosi Pétert, aki legutóbb hasonlóképp járt el a Mandiner újságírójával. Móna Márk Kötcsén Ruszin-Szendit a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen az ellenzéki politikus ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egy zalaegerszegi fórumán egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonba azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta egy másik hangfelvételen.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.