Deák DánielTisza PártAranyosi Péter

Továbbra is a lökdösődő Aranyosit mentegetik a tiszások

A Dumaszínház humoristáját feljelentették garázdaságért, ám a tiszás közvélemény továbbra is komolytalan hazugságokkal próbálja mentegetni. Varga Ádám riporter megmutatta, hogy nem igaz, amit állítanak. A valóság az: nem lépett Aranyosi lábára és köszönt is a beszélgetés előtt.

Forrás: Facebook2025. 10. 07. 7:25
Aranyosi Péter Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Aranyosi Pétert garázdaság miatt feljelentették, azonban a tiszás közvélemény továbbra is komolytalan hazugságokkal próbálja mentegetni – írja Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán. 

Deák Dániel Fotó: Facebook

A XXI. Század Intézet elemzője rámutat: még a tiszás Dévényi István – akit tavasszal az ATV Csatt című műsorában szembesített a valósággal, és nagyon megsértődött – is már tegnap azt magyarázta, hogy Aranyosi Péternek nem köszönt Varga Ádám riporter, rálépett a lábára és hosszasan faggatta, ezért kezdett el agresszívan lökdösődni. 

Maga Aranyosi is egy nevetséges magyarázattal állt elő: pisilnie kellett, sietett.

–  Természetesen mindez nem igaz: Varga Ádám ki is tette az oldalára a felvételt, amelyen látható, hogy köszönt, nem lépett rá a lábára, és nem faggatta hosszasan. 

De még ha igaz lenne is minden kínos magyarázkodás, így akkor sem lehet viselkedni – az erőszaknak egyszerűen nincs helye a közéletben. 

Ezek a szánalmas ellenzéki reakciók őket minősítik; jelenleg ezen az alacsony intellektuális színvonalon állnak – zárta gondolatait Deák Dániel.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Aranyosi Péter (Fotó: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA Harvard évkönyv

A Harvard évkönyvére

Bayer Zsolt avatarja

Ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás és az inga visszalendült.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu