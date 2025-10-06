Rendkívüli

Három tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Garázdaság miatt jelentették fel Aranyosi Pétert

Feljelentették Aranyosi Péter humoristát, aki Puzsér Róberték vasnárnapi tüntetésén esett neki agresszívan az őt kérdező riporternek – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben garázdaság miatt indulhat nyomozás.

2025. 10. 06. 11:20
Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert – értesült lapunk.

Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta.

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni

– írta közösségi oldalán a riporter.

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, Aranyosi mit értett azalatt, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

