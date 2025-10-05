Rendkívüli

Orbán Viktor: Ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondokkal szemben + videó

Idegbe jött a szembesítéstől Aranyosi, lökdösni kezdte az őt kérdező riportert + videó

Úgy tűnik, nem múlhat el balos demonstráció az újságírók vegzálása nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 19:25
Aranyosi Péter, tiszás humorista fellökte az őt kérdező Varga Ádámot (Forrás: Facebook)
Aranyosi Péter, tiszás humorista fellökte az őt kérdező Varga Ádámot (Forrás: Facebook)
Ismét tanúi lehettünk a baloldaliak erőszakos hajlamának. Ezúttal egy humorista lökte fel az őt kérdező riportert azon a békésnek mondott tüntetésen, amelyet Puzsér Róbert hirdetett meg.

Szolidaritási tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren, demonstráció
Szolidaritási tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren (Fotó: Polyák Attila)

Fellökte az őt kérdező riportert a humorista – jelezte Deák Dániel a közösségi oldalán. „Ruszin-Szenditől tanulta: Aranyosi Péter, a tiszás humorista fellökte az őt kérdező Varga Ádámot, aki szembesítette a korábbi kijelentésével!” – írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-bejegyzésében. 

A közzétett videóban látható, ahogyan Aranyosi Péter erőszakosan feltaszítja a kérdezőt.

– Amikor arról beszélt, hogy örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt tagja, mert valaki legalább tud sortüzet vezényelni, ezt hogyan értette? – tette fel a kérdést Varga Ádám, amire a humorista minősítgetéssel válaszolt. 

„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban, nem jártál annyit iskolába, hogy tudjunk mi erről beszélni” – mondta lekezelően Aranyosi, majd miután a Megafon riportere megismételte a kérdést, a humorista lökdösni kezdte.

Borítókép: Aranyosi Péter, tiszás humorista fellökte az őt kérdező Varga Ádámot (Forrás: Facebook)


