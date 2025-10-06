Fenékfogdosás, lökdösés, telefonlopás – agresszíven épül a Tisza szeretetországa + videó

Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert – tudta meg lapunk. A magát humoristának nevező előadónál akkor borult ki a bili, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi, gyér lélekszámú érdeklődőt vonzó tüntetésén arról kérdezte, hogy mire gondolt, amikor azt mondta: örül Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz csatlakozásának, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

Az egyébként nős, két gyermeket nevelő Aranyosi erre úgy reagált, hogy a kényes kérdés után sértegetni, majd lökdösni kezdte a munkáját végző riportert, aztán bal kézzel megfogta a fenekét, amiről Vargának fogalma sincs, hogy milyen szándékkal tette.

A Puzsér-féle rendezvénytől sem volt idegen az agresszió, ami főleg a verbális megnyilvánulásokban mutatkozott meg. Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influenszer még a saját beszédéről is ezt monda: „kénytelen voltam megint összeb…ni valami sz…rt”. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte, „úgy elküldjük őket a büdös p…ába, hogy azt nem rakják ki az ablakba.”

A drogozásáról elhíresült Juhász Péter is követte a példát, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolva úgy fogalmazott: „egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, k…a kevés lesz. Kib…ottul kevés lesz.”

Úgy tűnik, hogy az agresszió egyre inkább a Tisza Párt sajátjává kezd válni. Ebben élen jár a Tisza Párt rendezvényein korábban lőfegyvert viselő Ruszin-Szendi Romulusz, aki Móna Márkkal, a Mandiner riporterével keménykedett hasonló helyzetben, mint Aranyosi múlt vasárnap. Ahogy arról Móna Márk vallott, a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a volt vezérkari főnököt, akitől megszokta a vehemens reakciókat, hiszen korábban már leüvöltötte a fejét, de a tokatábornoknak sikerült erre még egy lapáttal rátennie.

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. Amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem

– emlékezett vissza a riporter.