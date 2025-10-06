  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Fenékfogdosás, lökdösés, telefonlopás – agresszíven épül a Tisza szeretetországa + videó
aranyosi PéterV Kerületi RendőrkapitányságRuszin-Szendi RomuluszPuzsér RóberTisza PártrendezvényriporteragresszióMagyar Péter

Fenékfogdosás, lökdösés, telefonlopás – agresszíven épül a Tisza szeretetországa + videó

Feljelentették Aranyosi Péter humoristát garázdaság vétség gyanújával az V. Kerületi Rendőrkapitányságon, miután agresszíven lökdösni kezdett egy riportert Puzsér Róbert vasárnapi tüntetésén – értesült lapunk. A Tisza-szimpatizáns előadó bal kézzel megfogta a Patrióta férfi riporterének hátsóját, sértegette és lökdöste. A Tisza Párttól nem idegenek az erőszakos megnyilvánulások: a korábban fegyverrel az oldalán tömegrendezvényen járkáló Ruszin-Szendi Romulusz is lökdöste a neki nem tetsző kérdéseket feltevő riportert, de Magyar Péter erőszakos telefonlopása is emlékezetes.

Molnár János
2025. 10. 06. 19:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Garázdaság vétség gyanújával fordult az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz Tényi István azt követően, hogy Aranyosi Péter agresszívan viselkedve fel akarta lökni az őt kérdező riportert – tudta meg lapunk. A magát humoristának nevező előadónál akkor borult ki a bili, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Puzsér Róberték vasárnapi, gyér lélekszámú érdeklődőt vonzó tüntetésén arról kérdezte, hogy mire gondolt, amikor azt mondta: örül Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz csatlakozásának, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”. 

Az egyébként nős, két gyermeket nevelő Aranyosi erre úgy reagált, hogy a kényes kérdés után sértegetni, majd lökdösni kezdte a munkáját végző riportert, aztán bal kézzel megfogta a fenekét, amiről Vargának fogalma sincs, hogy milyen szándékkal tette.

A Puzsér-féle rendezvénytől sem volt idegen az agresszió, ami főleg a verbális megnyilvánulásokban mutatkozott meg. Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influenszer még a saját beszédéről is ezt monda: „kénytelen voltam megint összeb…ni valami sz…rt”. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte, „úgy elküldjük őket a büdös p…ába, hogy azt nem rakják ki az ablakba.”

A drogozásáról elhíresült Juhász Péter is követte a példát, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolva úgy fogalmazott: „egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, k…a kevés lesz. Kib…ottul kevés lesz.”

 

Úgy tűnik, hogy az agresszió egyre inkább a Tisza Párt sajátjává kezd válni. Ebben élen jár a Tisza Párt rendezvényein korábban lőfegyvert viselő Ruszin-Szendi Romulusz, aki Móna Márkkal, a Mandiner riporterével keménykedett hasonló helyzetben, mint Aranyosi múlt vasárnap. Ahogy arról Móna Márk vallott, a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a volt vezérkari főnököt, akitől megszokta a vehemens reakciókat, hiszen korábban már leüvöltötte a fejét, de a tokatábornoknak sikerült erre még egy lapáttal rátennie. 

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. Amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem 

– emlékezett vissza a riporter.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az pedig újságíró megpróbál belenézni az egykori vezérkari főnök telefonjába, aki szól, hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően megölelik egymást a Tisza Párt elnöke szerint. – Kit érdekel Ruszin-Szendi Romulusz telefonja? – kommentálta a pártelnök állítását Móna Márk. Az újságíró „kedvenc” hazugsága Magyar Pétertől viszont a baráti öleléssel kapcsolatos állítása volt. Úgy vélte, ha bárki megnézi a felvételt, az láthatja: semmi ilyesmiről nincs szó. Egyébként arra lapunk is felhívta a figyelmet, hogy az eredeti felvételen egyáltalán nem látható sem a telefonba való betekintés, sem a nevetgélés, sem az ölelkezés. 

Ruszin-Szendi mellett a kínosan magyarázkodó Magyar Péternek sem kell a szomszédba mennie némi erőszakos magatartásért. Emlékezetes, a Tisza Párt elnöke erőszakkal elvett egy mobiltelefont annak tulajdonosától egy belvárosi szórakozóhelyen, mert a férfi felvételeket készített a politikus botrányos viselkedéséről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy mennyiségű szeszesital elfogyasztása után órákon át agresszívan, garázda módon viselkedett. Az ellenzék vezére több vendégbe is belekötött, zaklatta a nőket, és állítólag „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett nekik. Az ügyben az Európai Parlament bevédte a Tisza-vezért, mivel nem adta ki a mentelmi jogát, így Magyar egyelőre nem állhat bíróság elé.

 Borítókép: Aranyosi Péter (Forrás: YouTube)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu