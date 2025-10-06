Kiderült, hol tart a balos értelmiség: megbékélés helyett káromkodó szónokok Puzsérék tüntetésén + videó

A megbékélésmenetet lefújta, helyette a megosztó politikai szembenállás egyik szimbólumáért, Juhász Péterért szólította utcára Puzsér Róbert híveit. A megdöbbentően kevés érdeklődőt vonzó esemény legnagyobb problémája ugyanakkor nem a demonstrálók hiányában, hanem a felszólalások színvonalában volt keresendő. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatók.

Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat.

Kénytelen voltam megint összeb…szni valami szart

– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte,

Úgy elküldjük őket a büdös p…csába, hogy azt nem rakják ki az ablakba.

Juhász Péter sem emelte az érte tartott esemény színvonalát. Egy ponton, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolt, azt mondta,

egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, k…rva kevés lesz. Kib…szottul kevés lesz.

De Levitin Dávid, művésznevén csak Dave sem hasonult meg. A Tisza Párt előtt Márki-Zay Péterért élő-haló influencer az előre fölvett beszédében, otthona kényelméből azzal riogatott,

mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség vagy a TEK, vagy a f…szom tudja, micsoda.

Szintén Dave ékesszólóan arra szólította fel a magyar kormányt, hogy hagyják el az elméjét, amikor azt mondta,

tűnjön a fejemből, b…zmeg!

Amint arról már korábban is beszámoltunk, vasárnap délután Puzsér Róbert szolidaritási demonstrációt tartott, amelyen Juhász Péter mellett álltak ki a tüntetők a Kossuth téren. A publicista eredetileg ugyanerre az időpontra egy megbékélésmenetet hirdetett, ám a program végül 180 fokos fordulatot vett, miután a múlt héten házkutatást tartott az ügyészség Juhász Péter, a Szőlő utcai álhírbotrány egyik kulcsfigurájának lakásán.

A demonstrációt szervezők szintén az ökölbe szorított kéz motívumot használják (Forrás: Facebook)

A demonstráción, amelynek a közösségi médiában meghirdetett eseményére tízezer ember reagált, végül a Kossuth téren alig egy-két ezer ember jelent meg, ráadásul már az első néhány szónoklat alatt kezdtek elszivárogni. A rendezvény célja látszólag a „szabadság védelme” volt, valójában azonban annak a politikusnak az igazolásában, mosdatásában merült ki, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője.

Az egyik felszólaló, Tóth Jakab véleményvezér arról értekezett: Juhász Péter csupán egy áldozat, semmi köze a Szőlő utcai álhírbotrányhoz. Hasonló hangnemben szólalt fel Puzsér is, aki ugyancsak Juhászt mosdatta. Rácz Béla tovább is ment, amikor leszögezte: Juhász „nem bűnöző, hanem bátor ember”.

Az ellenzéki megmondóemberek felvonulására kevesen voltak kíváncsiak

Pankotai Lili is mikrofont ragadott, hogy elmondja: a nevelőotthonokban „gyerekeket vágnak a falhoz”, Semjén Zsoltnak meg azt üzente, hogy „bújjon el”. Hadházy Ákos az átláthatósági törvény szavazásának elhalasztásáról beszélt, kihangsúlyozta, hogy „a polgári ellenállás kevés, polgári engedetlenségre van szükség”.