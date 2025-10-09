Rendkívüli

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Veszélyben vannak az újságírók, Magyar Péter gyűlöletszektája nem ismer határokat
Magyar PéterHont AndrásTisza Párt

Veszélyben vannak az újságírók, Magyar Péter gyűlöletszektája nem ismer határokat

Hont András és társai életveszélyes fenyegetések miatt kénytelenek voltak lemondani minden közelgő rendezvényüket. A Tisza Párt körül eközben tovább szaporodnak az újságírókat ért inzultusok: a párt hívei és vezetői rendre agresszívan reagálnak a kellemetlen kérdésekre, míg maga Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a Dunába lökné a sajtó munkatársait.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 17:36
Magyar Péter rendszeresen üvöltözik újságírókkal, ha neki nem tetsző kérdéseket kap (Fotó: Fazekas Máté)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében” – írta közösségi oldalán Hont András, és megmutatott néhány fenyegetést is. Mint beszámoltunk róla, az életveszélyes fenyegetések miatt Hont Andrásék lemondták a rendezvényeiket.

A publicista azt írja, hogy mivel a csapatukból nincs mindenki ehhez hozzászokva, leültek megbeszélni a dolgot, és arra jutottak, hogy minden közelgő rendezvényüket lemondják. Egy vidéki turnét szerveztek korábban, illetve egy budapesti eseményüket is lemondják. A jegyek árát visszatérítik.

Vicsorognak, lökdösnek a tiszások

De hogyan is várhatnánk el, hogy a Tisza követőtábora ne viselkedjen így, ha a vezetőik, piedesztálra emelt influenszereik ilyen példát tesznek eléjük? Emlékezetes, legutóbb Puzsér Róbert tüntetésén Varga Ádám próbált kérdéseket feltenni a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péternek, aki azonban agresszívan reagált és vicsorogva lökdösni kezdte a riportert.

Varga Ádám éppen arról a Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte Aranyosi Pétert, aki legutóbb hasonlóképp járt el a Mandiner újságírójával. Móna Márk Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen az ellenzéki politikus ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egy zalaegerszegi fórumán egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonba azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta egy másik hangfelvételen.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.

Borítókép: Magyar Péter rendszeresen üvöltözik újságírókkal, ha neki nem tetsző kérdéseket kap (Fotó: Fazekas Máté)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu