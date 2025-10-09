Nobel-díjOrbán ViktorgratulációKrasznahorkai László

Orbán Viktor gratulált Krasznahorkai Lászlónak

A miniszterelnök kiemelte, Magyarország büszkesége az első gyulai Nobel-díjas.

Munkatársunktól
2025. 10. 09. 14:01
Fotó: DYD FOTOGRAFOS/GEISLER-FOTOPRESS Forrás: Geisler-Fotopress
Orbán Viktor közösségi oldalán gratulált Krasznahorkai László írónak, akit irodalmi Nobel-díjjal tüntetett ki a Svéd Akadémia.

 

