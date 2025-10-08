  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Tiszás szeretetország: Hont Andrásék életveszélyes fenyegetéseket kaptak, lemondják a rendezvényeiket
Hont AndrásMagyar Péterékéletveszélyes

Tiszás szeretetország: Hont Andrásék életveszélyes fenyegetéseket kaptak, lemondják a rendezvényeiket

A képernyőről is eltűnik egy időre a publicista.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 20:37
Hont András
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében – írta közösségi oldalán Hont András, és bemutatott néhány fenyegetést is. 

A publicista azt írja, hogy mivel a csapatukból nincs mindenki ehhez hozzászokva, leültek megbeszélni a dolgot, és arra jutottak, hogy minden közelgő rendezvényüket lemondják. Egy vidéki turnét szerveztek korábban, illetve egy budapesti eseményüket is lemondják. A jegyek árát visszatérítik.

Az Öt című műsorban sem szerepel egy ideig Hont András

A korábban a HVG véleményrovatát vezető, majd az Átlátszónál dolgozó Hont az utóbbi időben az ATV Öt című műsorában való szerepléseivel került be a hírekbe, ahol a kormányoldal mellett Magyar Péterék mozgalmát is ostorozza rendszeresen. Nemrégiben pedig saját médiacéget is alapítottak a műsor címét kölcsönözve, ezzel szervezték volna a vidéki turnét. 

– Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Ötben is, de nem most – írta bejegyzésében Hont András.  

Borítókép: Hont András. Fotó: Facebook

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Pósa Karcsi szösszenete

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb posztja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.