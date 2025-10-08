Tiszás szeretetország: Hont Andrásék életveszélyes fenyegetéseket kaptak, lemondják a rendezvényeiket

– A Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében – írta közösségi oldalán Hont András, és bemutatott néhány fenyegetést is.

A publicista azt írja, hogy mivel a csapatukból nincs mindenki ehhez hozzászokva, leültek megbeszélni a dolgot, és arra jutottak, hogy minden közelgő rendezvényüket lemondják. Egy vidéki turnét szerveztek korábban, illetve egy budapesti eseményüket is lemondják. A jegyek árát visszatérítik.

Az Öt című műsorban sem szerepel egy ideig Hont András

A korábban a HVG véleményrovatát vezető, majd az Átlátszónál dolgozó Hont az utóbbi időben az ATV Öt című műsorában való szerepléseivel került be a hírekbe, ahol a kormányoldal mellett Magyar Péterék mozgalmát is ostorozza rendszeresen. Nemrégiben pedig saját médiacéget is alapítottak a műsor címét kölcsönözve, ezzel szervezték volna a vidéki turnét.

– Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Ötben is, de nem most – írta bejegyzésében Hont András.

Borítókép: Hont András. Fotó: Facebook