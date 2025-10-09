Hont Andrásfenyegetéséletveszélyes

Nagy árat fizethetnek a Hont Andrást halálosan fenyegető tiszások

Emberölés előkészülete miatt tett feljelentést Tényi István mindazon tiszás kommentelők ellen, akik életveszélyesen megfenyegették Hont Andrást - tudta meg a Magyar Nemzet. A publicista komolyan vette a fenyegetéseket, egyelőre távol marad a nyilvános fellépésektől.

2025. 10. 09.
Hont András Forrás: Facebook
„A Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében“ – írta közösségi oldalán Hont András, és bemutatott néhány fenyegetést is. 

A publicista hangsúlyozta, mivel a csapatukból nincs mindenki ehhez hozzászokva, leültek megbeszélni a dolgot, és arra jutottak, hogy minden közelgő rendezvényüket lemondják.

A korábban a HVG véleményrovatát vezető, majd az Átlátszónál dolgozó Hont az utóbbi időben az ATV Öt című műsorában való szerepléseivel került be a hírekbe, ahol a kormányoldal mellett Magyar Péterék mozgalmát is ostorozza rendszeresen. Nemrégiben pedig saját médiacéget is alapítottak a műsor címét kölcsönözve, ezzel szervezték volna a vidéki turnét. 

Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Ötben is, de nem most

– írta bejegyzésében Hont András.  

Tényi István mindezek miatt emberölés előkészülete gyanújával tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK).

