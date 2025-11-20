Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar Péter élőben is jól megalázta a jelöltjeit, még be sem mutatkozhattak

Magyar Péter rövid pórázon tartja a jelöltjeit, azt már a nevek nyilvánosságra hozása után gyorsan jelezte, hogy a sajtónak nem nyilatkozhatnak, most azonban kiderült, hogy még a saját fórumain sem szólalhatnak fel. Kalocsán a Tisza Párt elnöke olvasta fel még a bemutatkozásukat is.

2025. 11. 20. 23:14
Magyar Péter olvasta fel jelöltjeinek bemutatkozását Kalocsán, amit a 444 szúrt ki. A Tisza Párt vezére ezzel világossá tette, nem csak a sajtónak nem nyilatkozhatnak a jelöltjei – akiket ő maga egyébként kólásdobozoknak tart – hanem még a saját támogatóik előtt sem szólalhatnak fel. 

Szájzárat kapott minden tiszás jelölt Fotó: MW

Magyar Péter jelöltjeit a színpad mellé is odahívta, de még itt is csak 

statisztaként állhattak, a bemutatkozásukat pedig maga a pártelnök olvasta fel. 

Az eseményen közben Magyar Péter már arról ábrándozott, milyen lenne kétharmados többséggel vezetni az országot. 

Sokkal könnyebb kétharmados felhatalmazással kormányozni, hogy ne kelljen annyit jogászkodni, hogy az érdemi dolgokkal lehessen foglalkozni

– mondta a pártvezető, és arról beszélt, hogy mind a 106 körzetet megnyerhetik a Tisza képviselőjelöltjei. 

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az előválasztást a Tisza Párt belügyének nevezve megtiltotta jelöltjeinek, hogy a sajtónak nyilatkozzanak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Pát elnöke (Forrás: MW)


