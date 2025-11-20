Magyar Péter élőben is jól megalázta a jelöltjeit, még be sem mutatkozhattak

Magyar Péter olvasta fel jelöltjeinek bemutatkozását Kalocsán, amit a 444 szúrt ki. A Tisza Párt vezére ezzel világossá tette, nem csak a sajtónak nem nyilatkozhatnak a jelöltjei – akiket ő maga egyébként kólásdobozoknak tart – hanem még a saját támogatóik előtt sem szólalhatnak fel.

Szájzárat kapott minden tiszás jelölt Fotó: MW

Magyar Péter jelöltjeit a színpad mellé is odahívta, de még itt is csak

statisztaként állhattak, a bemutatkozásukat pedig maga a pártelnök olvasta fel.

Az eseményen közben Magyar Péter már arról ábrándozott, milyen lenne kétharmados többséggel vezetni az országot.

Sokkal könnyebb kétharmados felhatalmazással kormányozni, hogy ne kelljen annyit jogászkodni, hogy az érdemi dolgokkal lehessen foglalkozni

– mondta a pártvezető, és arról beszélt, hogy mind a 106 körzetet megnyerhetik a Tisza képviselőjelöltjei.

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az előválasztást a Tisza Párt belügyének nevezve megtiltotta jelöltjeinek, hogy a sajtónak nyilatkozzanak.

