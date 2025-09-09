Magyar PéterKötcseTisza PártCsászár Attila

Magyar Péter felelőssége a lincshangulat, ami a Tisza Párt rendezvényein tapasztalható

Császár Attila volt a vendége a Hír TV Monitor című műsorának, miután az M1 riporterét halálosan megfenyegették a Tisza Párt kötcsei rendezvényén. Úgy véli, hogy Magyar Péter felelőssége óriási, ugyanis a Tisza vezére teremtette azt a közhangulatot, amit a hívei is képviselnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 18:36
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Hír TV Monitor című műsorának adott interjút Császár Attila, az M1 riportere arról, hogy a Tisza Párt kötcsei rendezvényen akasztással fenyegették meg a közmédia munkatársait. Császár Attila elmondta, hogy Magyar Pétert minden rendezvényén körbeveszik a tiszás aktivisták, hogy az újságírók véletlenül sem tudjanak kérdezni. De beszámolt arról is, hogy Magyar Péter testőrei a rendezvényeken előre készülnek, hogy biztosítsák a terepet, hogy számíthat-e kellemetlen újságírói kérdésekre.

Császár Attila, az M1 riportere (Fotó: Mandiner)

A riporter elmondta, hogy leperegnek róla a botrányos megnyilvánulások, azonban a mostani botrányt azért gondolja drámainak, mert a kötcsei rendezvényen egy családot is fenyegettek a tiszás aktivisták.

Ez egy lincshangulat. Hol van ennek a vége?

– tette fel a kérdést.

Magyar Péter felelőssége óriási, ugyanis ezt a közhangulatot őt vitte ki az utcára. Az emberek azt hiszik, hogy ez a jó és ezt a példát követik

– vélekedett Császár Attila.

Mint mondta, az utcán lévő tömeg annak a felelőssége, aki utcára hívja az embereket. A riporter úgy véli, hogy lehet politikai hatalomra törni, de azt kulturáltan kell megtenni, nem pedig agresszióval. 

A műsor vendége volt Futó Boglárka, a Hír TV riportere is, aki elmondta, hogy volt olyan, amikor félt Magyar Péter egyik rendezvényén, akkor a rendőrök menekítették ki. Kiemelte, hogy a kötcsei botrány egyik balliberális médiumnak a videós beszámolójában sem volt benne, míg a Partizán élő közvetítésében egy olyan kommentet írtak, hogy

nyugodj békében Bogi.

 A teljes beszélgetés Császár Attilával és Futó Boglárkával ma este 20.05-től tekinthető meg a Hír TV műsorán.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

