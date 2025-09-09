Rapid délutáni friss - Feltámadtak a bolsevikok + videó

Még nem szólalt meg a MÚOSZ, pedig sorra megfenyegetik az újságírókat a tiszások. Az elmúlt hétvégén már akasztásra buzdítottak a Tisza Párt emberei Kötcsén, amikor Császár Attila, az M1 riportere próbált kérdéseket feltenni. Vezérük, Magyar Péter is többször bírálta már az újságírókat, Ruszin-Szendi Romulusz pedig a Mandiner munkatársát is erősen lökdöste a vasárnapi rendezvényen. A durva reakciókat már a párt saját támogatói sem viselik jól, legalábbis a kommentekből ez derült ki.

A Rapidban ezeket a témákat vette górcső alá Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Szabó Gergő, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Szabó Gergő szerint úgy viselkedtek Kötcsén az újságírókkal a Tisza Párt szimpatizánsai, mintha a jakobinusokat vagy a bolsevikokat láttuk volna. Mint fogalmazott, azon nem csodálkozik, hogy a MÚOSZ nem szólalt meg ebben az ügyben, mert a baloldali és liberális oldalra alapvetően ez a jellemző. Hozzátette, ott álltak tízen, és azt skandálták, hogy : „Akasszuk fel, könyörgöm!” Kollégánk szerint gyomorforgató volt az is, amikor egy háromgyermekes édesanyára támadták rá a Tisza Párt szimpatizánsai, aki védelmébe vette Császár Attila riporter kollégánkat. A baloldali és liberális sajtó viszont most is hallgat, lényegében cselédsajtóként működik – tette hozzá. Véleménye szerint vérlázító, hogy az újságírók mellett nem szólal fel a MÚOSZ. Szabó Gergő szerint félelmetes volt megnézni is a rögzített eseményeket, mert azok a vesztes emberek, akik nem tudják másokon leverni a problémájukat, az újságírókkal teszik ezt. Kiemelte azt is, ha nincsenek ott kamerák, akkor odavetnek egy kötelet?

Kreft-Horváth Márk emlékeztetett arra is, hogy a Mandiner munkatársát nagy erőkkel lökdöste Ruszin-Szendi Romolusz, amire Magyar Péter csak annyit mondott, hogy az csupán baráti ölelés volt. Kollégáink szerint azok, akik valami új dolgot szerettek volna Magyar Pétertől, bíztak benne, most azt látják és írják a kommentekben, hogy nincs semmiféle vízió, vagy ha vannak tervek, az nem más, mint egy brutális adóemelés.