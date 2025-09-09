Megszólalt Császár Attila, akit akasztással fenyegettek meg a tiszások Kötcsén

A Mandinernek adott interjúban szólalt meg Császár Attila, az M1 riportere, aki szerint a hétvégén, a kötcsei rendezvényen tapasztalt fenyegetések példátlanok a rendszerváltás óta. A riporter úgy fogalmazott: „1986-ban kezdtem el az újságírói pályafutásomat, tehát van összehasonlítási alapom a diktatúra és a demokrácia között, ami a médiaviszonyokat illeti. De azt kell mondanom, hogy ilyen nemtelen és durva, az újságírókat semmibe vevő támadásokkal még soha nem találkoztam.”

Császár szerint Magyar Péter porondra lépése óta egészen új szintre emelkedtek a politikai rendezvényeken tapasztalható indulatok.

Sem az »átkosban«, sem a balliberális kormányok idején – beleértve Gyurcsány Ferenc 2006-os cselekedeteit is – ilyesmit nem engedtek meg maguknak az újságírókkal szemben. Gyurcsány még ha nem is szerette a sajtót, ilyet sosem tett

– jelentette ki.

A riporter hozzátette: bár korábban DK-s rendezvényeken is érte gyalázkodás, a Tisza Párt rendezvényein tapasztalt fenyegetések ennél is durvábbak. Példaként említette, hogy Magyar Péter vecsési fórumán az ellenzéki politikus valótlanságot állított a kötcsei kordonokról, amit Császár Attila szerint felvételek cáfolnak.

A riportert hétfőn Vecsésen egy helyi férfi is megkereste, aki állítása szerint azt mondta neki, hogy a Magyar Péter-féle gyűlések résztvevőinek jelentős része nem is a helyszín településéről érkezik.

Császár Attila hangsúlyozta: nem személyes ügynek tekinti a fenyegetést, hanem a sajtószabadság elleni támadásnak.

Igenis fel kell lépni jogi eszközökkel az ilyen provokátorokkal szemben. Most a Tisza Párt provokátorairól van szó, de ugyanez igaz lenne bármilyen más párthoz köthető provokátorokra is

– mondta.

Úgy véli, a balliberális oldal részéről sem tapasztalható valódi kiállás a közmédia megfenyegetett munkatársai mellett, még ha egyes újságírók részéről személyes szinten érzékelhető is az együttérzés. „Aki újságírókat fenyeget, az a sajtószabadságot is fenyegeti” – fogalmazott.