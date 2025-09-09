Állami gondozásban él az a tízéves gyermek, aki kiugrott a vonat ablakán Taktaharkánynál – írja a Boon. A fiú állítólag már többször megszökött onnan, és most is a családjához tartott.
Megvan, miért ugrott ki a vonat ablakán a tízéves fiú, elárulták a rokonai + videó
Azt is elmondták, szerintük ki hibázott.
A Tények videójában a családja azt mondja, azért foghatta menekülőre, mert meglátta a vonaton a vasúti dolgozókat egyenruhában, és azt állítják, hogy az ellenőr hibázott, ugyanis hatéves kortól egyedül utazhatnak a fiatalok, illetve tizennégy éves kor alatt nem kell jegyet váltania.
Azt mondják, hogy állítólag tegnap visszavitték az intézetbe a gyereket, a rendőrség, és mára meg kiszökött és jött volna haza. Én ennyit tudok csak.
– ezt a nagyapa mondta, aki úgy véli, a kalauz nem tudhatta, hogy a gyermek az intézetből szökött meg.
