Tízéves gyermek ugrott ki a mozgó vonat ablakán Taktaharkánynál

A rendőrség nyomoz.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Mávinform2025. 09. 09. 13:24
Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Súlyos baleset történt hétfő délelőtt a Füzesabonyból 8.36-kor Nyíregyházára indult személyvonaton – írja a közösségi oldalán a Mávinform.

Egy kisfiú – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott a már lassító, Taktaharkány állomásra beérkező szerelvény ablakán, és súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők megérkezéséig a jegyvizsgáló a gyermek mellett maradt, és a vonaton szolgálatot teljesítő vasútőrrel közösen azonnal megkezdte az ellátását. 

Hangsúlyozták: valótlanok azok az értesülések, amelyek szerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől próbált menekülni, hiszen 14 év alatti utasok – így a kisfiú is – díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain. 

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A kisfiúnak mielőbbi felépülést kívánnak, a traumát átélt kollégáiknak pedig sok erőt kívántak. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

