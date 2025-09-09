Tízéves gyermek ugrott ki a mozgó vonat ablakán Taktaharkánynál

Egy kisfiú – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott a már lassító, Taktaharkány állomásra beérkező szerelvény ablakán, és súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők megérkezéséig a jegyvizsgáló a gyermek mellett maradt, és a vonaton szolgálatot teljesítő vasútőrrel közösen azonnal megkezdte az ellátását.

Hangsúlyozták: valótlanok azok az értesülések, amelyek szerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől próbált menekülni, hiszen 14 év alatti utasok – így a kisfiú is – díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A kisfiúnak mielőbbi felépülést kívánnak, a traumát átélt kollégáiknak pedig sok erőt kívántak.