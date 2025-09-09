ParlamentOrszágos segélyhívótelefonszámrendőrségi

Fel akarta robbantani a Parlamentet a budapesti férfi, hajmeresztő az oka

Botrány.

2025. 09. 09.
Külföldi telefonszámról hívta valaki a 112-es segélyhívót szeptember 8-án délután öt óra után, és egy férfihang közölte, hogy fel fogja robbantani a Parlamentet – írja a rendőrségi portál

Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás. A német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök fél órán belül elfogták, és előállították a IV. kerületi rendőrkapitányságra. A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Azt mondta, azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.


