Fel akarta robbantani a Parlamentet a budapesti férfi, hajmeresztő az oka

Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás. A német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök fél órán belül elfogták, és előállították a IV. kerületi rendőrkapitányságra. A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Azt mondta, azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.