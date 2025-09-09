Külföldi telefonszámról hívta valaki a 112-es segélyhívót szeptember 8-án délután öt óra után, és egy férfihang közölte, hogy fel fogja robbantani a Parlamentet – írja a rendőrségi portál.
Fel akarta robbantani a Parlamentet a budapesti férfi, hajmeresztő az oka
Botrány.
Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás. A német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök fél órán belül elfogták, és előállították a IV. kerületi rendőrkapitányságra. A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Azt mondta, azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sokkoló statisztikát közöltek az e-rolleres balesetekről
Jellemző sérülések a zúzódás, csonttörés, arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi.
A Fidesz magasan nyerte Kötcsét, a Tisza leszerepelt
Magyar Péter még ellenzéki véleményformálók szerint is gyengén szerepelt.
„Melyik utat választjuk?” – fontos üzenet érkezett Orbán Viktortól
A miniszterelnök a Harcosok Klubjába posztolt.
Tízéves gyermek ugrott ki a mozgó vonat ablakán Taktaharkánynál
A rendőrség nyomoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sokkoló statisztikát közöltek az e-rolleres balesetekről
Jellemző sérülések a zúzódás, csonttörés, arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi.
A Fidesz magasan nyerte Kötcsét, a Tisza leszerepelt
Magyar Péter még ellenzéki véleményformálók szerint is gyengén szerepelt.
„Melyik utat választjuk?” – fontos üzenet érkezett Orbán Viktortól
A miniszterelnök a Harcosok Klubjába posztolt.
Tízéves gyermek ugrott ki a mozgó vonat ablakán Taktaharkánynál
A rendőrség nyomoz.