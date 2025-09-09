Egy ködös tavalyi szeptemberi reggelen autóval közlekedett Győrből Szombathely felé a férfi, akit a fejében hallható hangok vezéreltek. A vádlott útközben közlekedési incidensbe keveredett a sértettekkel, akik kiszálltak.
Azt mondták a hangok a győri férfinak, hogy gyilkoljon és lopjon, mindez majdnem öt ártatlan ember életbe került
Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki erőszakos téveszmék hatására három embert akart megölni, illetve megsebesíteni.
A vádlott elütötte az egyik sértettet, majd a másik felé kormányozta a gépjárművet azért, hogy elüsse. Az egyik sértett az úttestre esett, a másik átugrott a szalagkorláton, majd a töltésoldalon lecsúszott. Mindkét sértettnek horzsolásos sérülése keletkezett.
Ezt követően a vádlott a csornai vasútállomás parkolójáig jutott, ahol a fejében hallatszó hangok utasítására két személytől járművet próbált szerezni, azonban a tulajdonosok ezt megakadályozták.
A helyszínre kiérkező rendőrjárőrök a vádlottat a győri kórházba szállították, ahonnan este kiengedték, azonban a férfi visszatért. Az elkövető a sürgősségi osztály konyhájából magához vett egy étkezőkést, majd az ott kerekesszékben várakozó, idős sértettet ököllel többször megütötte, majd a késsel a nyakát és a mellkasát megvágta. A sértettnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban a nyakat ért támadás alkalmas volt halálos sérülés okozására.
További Belföld híreink
A vádlottat a kórházi dolgozók fékezték meg, majd a kórház pszichiátriai osztályára vitték.
Az ügyészség a férfit több ember sérelmére, részben a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg.
A vádlott kóros elmeállapotú, ennek okán az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Győri Törvényszék a vádlott kényszergyógykezelését rendelje el.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sokkoló statisztikát közöltek az e-rolleres balesetekről
Jellemző sérülések a zúzódás, csonttörés, arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi.
A Fidesz magasan nyerte Kötcsét, a Tisza leszerepelt
Magyar Péter még ellenzéki véleményformálók szerint is gyengén szerepelt.
„Melyik utat választjuk?” – fontos üzenet érkezett Orbán Viktortól
A miniszterelnök a Harcosok Klubjába posztolt.
Tízéves gyermek ugrott ki a mozgó vonat ablakán Taktaharkánynál
A rendőrség nyomoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sokkoló statisztikát közöltek az e-rolleres balesetekről
Jellemző sérülések a zúzódás, csonttörés, arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi.
A Fidesz magasan nyerte Kötcsét, a Tisza leszerepelt
Magyar Péter még ellenzéki véleményformálók szerint is gyengén szerepelt.
„Melyik utat választjuk?” – fontos üzenet érkezett Orbán Viktortól
A miniszterelnök a Harcosok Klubjába posztolt.
Tízéves gyermek ugrott ki a mozgó vonat ablakán Taktaharkánynál
A rendőrség nyomoz.