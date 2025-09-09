Azt mondták a hangok a győri férfinak, hogy gyilkoljon és lopjon, mindez majdnem öt ártatlan ember életbe került

A vádlott elütötte az egyik sértettet, majd a másik felé kormányozta a gépjárművet azért, hogy elüsse. Az egyik sértett az úttestre esett, a másik átugrott a szalagkorláton, majd a töltésoldalon lecsúszott. Mindkét sértettnek horzsolásos sérülése keletkezett.

Ezt követően a vádlott a csornai vasútállomás parkolójáig jutott, ahol a fejében hallatszó hangok utasítására két személytől járművet próbált szerezni, azonban a tulajdonosok ezt megakadályozták.

A helyszínre kiérkező rendőrjárőrök a vádlottat a győri kórházba szállították, ahonnan este kiengedték, azonban a férfi visszatért. Az elkövető a sürgősségi osztály konyhájából magához vett egy étkezőkést, majd az ott kerekesszékben várakozó, idős sértettet ököllel többször megütötte, majd a késsel a nyakát és a mellkasát megvágta. A sértettnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban a nyakat ért támadás alkalmas volt halálos sérülés okozására.