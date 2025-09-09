vasútállomásautóámokfutásélet

Azt mondták a hangok a győri férfinak, hogy gyilkoljon és lopjon, mindez majdnem öt ártatlan ember életbe került

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki erőszakos téveszmék hatására három embert akart megölni, illetve megsebesíteni.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 09. 12:24
illusztráció Forrás: Pexels
Egy ködös tavalyi szeptemberi reggelen autóval közlekedett Győrből Szombathely felé a férfi, akit a fejében hallható hangok vezéreltek. A vádlott útközben közlekedési incidensbe keveredett a sértettekkel, akik kiszálltak. 

A vádlott elütötte az egyik sértettet, majd a másik felé kormányozta a gépjárművet azért, hogy elüsse. Az egyik sértett az úttestre esett, a másik átugrott a szalagkorláton, majd a töltésoldalon lecsúszott. Mindkét sértettnek horzsolásos sérülése keletkezett.

Ezt követően a vádlott a csornai vasútállomás parkolójáig jutott, ahol a fejében hallatszó hangok utasítására két személytől járművet próbált szerezni, azonban a tulajdonosok ezt megakadályozták.

A helyszínre kiérkező rendőrjárőrök a vádlottat a győri kórházba szállították, ahonnan este kiengedték, azonban a férfi visszatért. Az elkövető a sürgősségi osztály konyhájából magához vett egy étkezőkést, majd az ott kerekesszékben várakozó, idős sértettet ököllel többször megütötte, majd a késsel a nyakát és a mellkasát megvágta. A sértettnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban a nyakat ért támadás alkalmas volt halálos sérülés okozására.

A vádlottat a kórházi dolgozók fékezték meg, majd a kórház pszichiátriai osztályára vitték.

Az ügyészség a férfit több ember sérelmére, részben a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg.

A vádlott kóros elmeállapotú, ennek okán az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Győri Törvényszék a vádlott kényszergyógykezelését rendelje el.


