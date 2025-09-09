Marco Rossi súlyos döntést hozott a portugálok ellen, amit Ronaldót is érinti

Változtatott a meccskereten Marco Rossi, derült ki az UEFA hivatalos honlapjának jelzéséből. A magyar válogatott szövetségi kapitány a ma esti (20.45), Portugália elleni vb-selejtezőre két játékost kihagyott a keretből, így a szombaton az írek ellen 2-2-re végződött döntetlenhez képest is változik a csapat összetétele a Cristiano Ronaldóék elleni rangadóra.

Dárdai Bence a példaképe, Cristiano Ronaldo ellen lehetőséget kaphat Marco Rossi szövetségi kapitánytól (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Rossi döntése szerint Molnár Rajmund, aki az MTK-ban bombaformában kezdte az idényt, öt bajnokin öt gólt szerzett, majd a lengyel Pogon Szczecin igazolta le, az Írország elleni meccshez hasonlóan Cristiano Ronaldóék ellen sem játszhat. Rajta kívül kimarad a portugálok elleni csapatból a Törökországban légióskodó védő, Mocsi Attila is, aki Dublinban csereként pályára is lépett.

Marco Rossi újra esélyt adhat Dárdai Bencének

Két olyan futballista is esélyt kaphat ugyanakkor Rossitól a portugálok ellen, akik Írországban nem szerepeltek a nevezettek között. Dárdai Bence, a Wolfsburg középpályása az egyik, aki több poszton is bevethető.

A 19 éves játékos – Dárdai Pál legkisebb fia – idén döntötte el, hogy nem német, hanem magyar válogatott lesz, az év korábbi három meccsén játszott is, de az írek ellen váratlanul kimaradt a meccskeretből. Rossi most új esélyt adhat neki.

A másik bekerülő pedig Csongvai Áron, aki a svéd AIK játékosa. Mint ismert, Sallai Roland a dublini kiállítása után eltiltás miatt nem játszhat a portugálok ellen, korábban pedig az Union Berlin középpályása, Schäfer András sérülés miatt esett ki a keretből. Kérdéses még a kapuban Dibusz Dénes játéka is, aki a hírek szerint sérüléssel bajlódik.

Újabb magyar játszhat a példaképe, Cristiano Ronaldo ellen

Dárdai Bence számára azért is lehet nagy dolog Rossi döntése, mert így esélye lehet pályára lépni Cristiano Ronaldo ellen, akit korábban a példaképének nevezett és Lionel Messinél is jobb futballistának tart.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik is arról vallott a portugálok elleni meccs előtt, hogy Ronaldo volt a példaképe gyerekkorában.

Dárdai Bence korábban egy németországi interjúban az álomcsapatából sem hagyta ki Cristiano Ronaldót, amely így festett, az összes Dárdaival a pályán: