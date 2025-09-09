Orbán ViktornagykakaspolitikaTiszaMagyarországMagyar Péter

Orbán Viktor elárulta, mi a kiskakas-politika lényege

– A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van. Mellkidüllesztés, nagyotmondás. Fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában – fogalmazott Orbán Viktor Kötcsén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 12:01
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A kiskakas sohasem lesz nagykakas – mondta Orbán Viktor Kötcsén, ahol vasárnap rendezték meg a 24. polgári pikniket. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott Magyarország mégiscsak 93 ezer négyzetkilométer, és hogy nem egyetlen alkalmas falu van ebben az országban, ahol a Tisza össze tud jönni és gyűlést tarthat a sajátjainak. – Azon a helyen, ahol mindig mi vagyunk, és minden évben előre bejelentett időpontban találkozunk. Miért jönnek ide? Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el. 

De ha idejönnek: akkor lesz feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre kell felkészülnünk. Ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban. 

Ezt nevezhetjük kiskakas-politikának – mondta a kormányfő, hozzátéve, a kiskakas-politikának három ismérve van, ezt most tanultuk meg a politika rendszerelmélet keretében. – A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van. Mellkidüllesztés, nagyotmondás. Fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában. 

Azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. 

De a legszebb a kiskakas-politikában a harmadik ismérve, ez pedig az, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas – fogalmazott Orbán Viktor.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.