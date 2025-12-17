Rendkívüli

Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

európai unióbrüsszeltisza pártmagyar péterkocsis máté

Magyar Péter egy kis vállveregetésért a hazáját is kiárusítaná brüsszeli főnökei kedvéért + videó

A Tisza Párt elnöke nemcsak lájkokért ereszkedik térdre – mutatott rá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 16:22
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
„Kibújt a szög a zsákból, Magyar Péter nemcsak lájkokért ereszkedik térdre, Magyarországot is kiárusítaná a saját brüsszeli főnökei vállveregetéséért” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a Facebookon.

Kecskemét, 2025. november 4. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott kecskeméti lakossági fórum előtt 2025. május 12-én. MTI/Bús Csaba
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Fotó: Bús Csaba / MTI

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán megosztott egy hangfelvételrészletet, amelyben a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán a Brüsszel iránti feltétlen elköteleződésről is beszél:

Ezeknek megfelelően kell viselkedni és cselekedni. Tehát nem kérdőjelezzük meg, nem vonjuk kétségbe, nem tartjuk egyfajta bizonytalanságba saját magunkat és a közösségünk tagjait, tehát az Európai Unió tagjait. Nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontunk. Sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük. Olyan formában kell ezeket az álláspontokat megfogalmazni, hogy az a megoldás felé segítsen, és ne egy folyamatos fékezése legyen, és a nem megoldás felé tolja el a dolgokat. Ennek értelmében amennyire ezt az európai uniós jogszabályok lehetővé teszik, az együttműködő Magyarország és az együttműködő magyar emberek és az együttműködő magyar közösségek azok, amelyek előtérbe kell kerüljenek!

Kocsis Máté bejegyzésében felidézte a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek egy korábbi kijelentését, mely szerint:

 „Valóban, egy pici részéről a nemzeti szuverenitásnak le kell mondani.”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


