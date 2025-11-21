Magyar Péter akkora öngólt lőtt, hogy még a kőbalos véleményvezéreknél is kiverte a biztosítékot + videó

Lényegében képernyőidőért kuncsorgott Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Rónai Egonnál, az ATV műsorvezetőjénél, akit egy emlékezetes performansz bemutatásával hagyott faképnél élő adásban még tavaly nyáron. A jelöltjeivel a baloldal harmadvonalát felvonultató ellenzéki párt vezetője Rónai Egon egyik saját műsorát reklámozó bejegyzése alá írt egy kommentet, amellyel két legyet akart ütni egy csapásra, de csak az ajtófélfát sikerült telibe találnia. Magyar Péter azt kérte számon a műsorvezetőn, hogy miért hívta meg a nemrég új pártot alapító Farkas Dezsőt, a Tisza-vezér egykori háttéremberét, akinek a formációját a már unalomig szajkózott módon szatellitpártnak nevezte.

A Tisza-vezér viszont önellentmondásba keveredett, mert Rónai Egon műsorát gúnyosan „remek műsornak” minősítette, mégis ide akarja magát meghívatni.

Rónai Egon válaszolt Magyar Péter kommentjére, amelyben a gúnyos megjegyzést figyelmen kívül hagyva, meghívta a pártvezért a műsorba, és a műsorvezető hozzátette, hogy eddig sem ő volt ennek az akadálya.

Magyar Péternek ráadásul az őt alaposan megtoló baloldali közvélemény-kutatókkal is sikerült komoly ellentmondásba keverednie. Szerinte a saját pártja ötven százalékon áll, miközben a manipulációs kerekasztal tagjaként működő, Tisza-barát Republikon Intézet is csupán 44 százalékra taksálja, nem beszélve a szakmailag komolyan vehető közvéleménykutatókról: az Alapjogokért Központ szerint 42, a Magyar Társadalomkutató kimutatása alapján 39, míg a Real-PR felmérései nyomán negyven százalékot érne el most a baloldali alakulat a biztos pártválasztók között.

A balliberális véleményvezéreket is kiakasztotta

Magyar Péter öngóllal tarkított szereptévesztését nem hagyták szó nélkül egyes baloldali-liberális megmondóemberek. Ceglédi Zoltán liberális véleményvezér, aki a Momentum egykori elnökének, Donáth Annának volt a tanácsadója, egy ironikus kommentben úgy fogalmazott:

most nagyon fontos, hogy minden ellenzéki újságíró, közszereplő és influenszer tegyen úgy, mintha nem venne észre semmi aggasztót, a kommentelők meg írják be, hogy deazorbán.

Konok Péter szélsőbaloldali megmondóember is a billentyűzet elé telepedett, és Ceglédi bejegyzése alá azt írta, hogy

csak arra kéri a tisztelt sajtót, a mindenféle influenszereket, politológusokat és társaikat, hogy ha netán Magyar Péter kerül – lelkes asszisztálásukkal – hatalomra, és vigyorogva folytatja, sőt súlyosbítja a NER garázdálkodását, akkor ne tárják majd szét a két kezüket, hogy „de hát honnan tudhattuk volna?”, meg „senki sem láthat a jövőbe”, mert Magyar Péterről rengeteg rosszat el lehet mondani, de azt nem, hogy zsákbamacskát árulna.

Ceglédi erre tovább fokozta az iróniafaktort, és azt válaszolta Konoknak, hogy

ha Magyar Péteré lesz a hatalom, majd sokkal megfontoltabb és nagyvonalúbb lesz, ahogy az lenni szokott. Plusz tutira egy csomó szakértő vár titokban, hogy majd ők kormányozzanak

– tette hozzá, némi vitriollal leöntve.