Magyar Péter emberéhez bejáratos a nemzetközi gyógyszerlobbi, a magyarokra viszont nagy ívben tesz + videó

Kulja András az EP 720 képviselője közül a 15. legtöbb lobbistát fogadó tag, összesen 26-szor találkozott a Big Pharmához köthető cégekkel.

Munkatársunktól
Forrás: Zemplényi Lili Nézőpontja Facebook-oldal2025. 11. 21. 17:15
A 21 magyar EP-képviselő összesen 959 alkalommal egyeztetett lobbistákkal, ennek csaknem harminc százaléka pedig egyetlen egy tiszás képviselőhöz köthető: Kulja Andráshoz – számolt be Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós szakértője a közösségi oldalán. Mint írta, közismert, hogy a Tisza párt EP-képviselői a parlamenti munkában feltűnően passzívak, egy dologban azonban verhetetlenek: a lobbistáknak biztosított nyitott ajtókban. 

Kulja András az EP 15. legtöbb lobbistát fogadó tagja.

Az Európai Parlament brüsszeli munkáját óriási lobbi- vagy manipulációs tevékenység kíséri: bár bizonyos mértékig fontos, hogy a képviselők a nagyvállalatok érdekeivel is tisztában legyenek, a lobbistáktól származó információkra való túlzott támaszkodás elterelheti a képviselők figyelmét a választópolgárok szolgálatától, a multinacionális cégek érdekeit helyezve előtérbe.

Magyar Péter egyik főnökétől sem áll távol a gyógyszeripari lobbi unikális módon történő helyzetbe hozása (Fotó: AFP)

 

Áradnak a brüsszeli lobbisták a Tiszánál

A DK, Mi Hazánk, Fidesz–KDNP és a Tisza képviselői a 2024-es EP ciklus indulása és 2025 november közepe között összesen 959 alkalommal találkoztak lobbistákkal. Egy főre vetítve átlagosan a Tisza Párt tagjai 73 alkalommal, a DK tagjai 44 alkalommal, míg a Fidesz tagjai 32 alkalommal találkoztak lobbistákkal. 

Az összesen 959 találkozót figyelembe véve erősen látszik, hogy a tiszások fogadják a legnagyobb előszeretettel a brüsszeli lobbistákat, az esetek 54 százalékában tesznek így.

Kulja András kicsit több mint egy év alatt összesen 274 alkalommal fogadott lobbistákat, ez nagyjából heti három-négy egyeztetést jelent. Összehasonlításképpen

a 11 fideszes képviselő mindössze 356 alkalommal fogadott érdekérvényesítő csoportokat, tehát csak 82 alkalommal többször, mint Kulja András egyes-egyedül.

Ezekkel a számokkal Kulja András az egész EP-ben kitűnik, mivel így az EP 720 képviselője közül ő a 15. legtöbb lobbistát fogadó tag. A találkozók mennyiségére tekintve, feltehető a kérdés: Kulja András mennyire a választópolgárai és mennyire a nagyvállalatok érdekeit képviseli az EP-ben? – érdeklődött a Nézőpont elemzője.

 

Kulja András kéz a kézben a nemzetközi gyógyszeripari cégekkel

Mint Zemplényi Lili rámutatott, amíg a Fidesz képviselőinél például a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel történő találkozók ismétlődtek számos alkalommal, Kulja András a gyógyszerlobbi képviselőivel tölti az idejét. 

Magyar Péter embere a gyógyszeripar legnagyobb multinacionális vállalataival tartja fent a kapcsolatot: a brit AstraZenecával 2, az amerikai Pfizerrel 2, a Johnson&Johnsonnal 2, az AbbVie-vel 2, a Merck&Co-val 3, az Eli Lillyvel 4, a svájci Roche-val 3, a német Bayerrel 2, a francia Sanofival 2 és ezeket a nagyvállalatokat tagjai között tudó Európai Gyógyszeripari és Egyesületek Szövetségével (EFPIA) további 4 alkalommal találkozott.

A felsorolt gyógyszeripai nagyvállalatok közül a Pfizer önbevallása szerint 1,2-1,5 millió eurót, a Johnson&Johnson közel egymillió eurót, az Eli Lilly 800-900 ezer eurót, az AstraZeneca pedig 700-800 ezer eurót költ évente a brüsszeli lobbitevékenységére.

Míg a nyugati gyógyszerlobbit örömmel fogadja irodájában Kulja András, sajnos a magyar gyógyszeripar képviselőivel már nem tartotta ilyen fontosnak az egyeztetést: az Egissel mindössze egyszer találkozott, a Richter Gedeonnal pedig egyszer sem.

A nyugati nagyvállalatok dominanciájára való tekintettel feltehető a kérdés: Kulja András kívánja-e képviselni a magyar gazdasági érdekeket képviselői munkássága során, vagy csak a nyugati nagyvállalatok érdekeit nézi? – fogalmazott Zemplényi Lili.

Borítókép: Magyar Péter (balra) és Kulja András (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

