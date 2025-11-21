Magyar Péter emberéhez bejáratos a nemzetközi gyógyszerlobbi, a magyarokra viszont nagy ívben tesz + videó

A 21 magyar EP-képviselő összesen 959 alkalommal egyeztetett lobbistákkal, ennek csaknem harminc százaléka pedig egyetlen egy tiszás képviselőhöz köthető: Kulja Andráshoz – számolt be Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós szakértője a közösségi oldalán. Mint írta, közismert, hogy a Tisza párt EP-képviselői a parlamenti munkában feltűnően passzívak, egy dologban azonban verhetetlenek: a lobbistáknak biztosított nyitott ajtókban.

Kulja András az EP 15. legtöbb lobbistát fogadó tagja.

Az Európai Parlament brüsszeli munkáját óriási lobbi- vagy manipulációs tevékenység kíséri: bár bizonyos mértékig fontos, hogy a képviselők a nagyvállalatok érdekeivel is tisztában legyenek, a lobbistáktól származó információkra való túlzott támaszkodás elterelheti a képviselők figyelmét a választópolgárok szolgálatától, a multinacionális cégek érdekeit helyezve előtérbe.

Magyar Péter egyik főnökétől sem áll távol a gyógyszeripari lobbi unikális módon történő helyzetbe hozása (Fotó: AFP)

Áradnak a brüsszeli lobbisták a Tiszánál

A DK, Mi Hazánk, Fidesz–KDNP és a Tisza képviselői a 2024-es EP ciklus indulása és 2025 november közepe között összesen 959 alkalommal találkoztak lobbistákkal. Egy főre vetítve átlagosan a Tisza Párt tagjai 73 alkalommal, a DK tagjai 44 alkalommal, míg a Fidesz tagjai 32 alkalommal találkoztak lobbistákkal.

Az összesen 959 találkozót figyelembe véve erősen látszik, hogy a tiszások fogadják a legnagyobb előszeretettel a brüsszeli lobbistákat, az esetek 54 százalékában tesznek így.

Kulja András kicsit több mint egy év alatt összesen 274 alkalommal fogadott lobbistákat, ez nagyjából heti három-négy egyeztetést jelent. Összehasonlításképpen

a 11 fideszes képviselő mindössze 356 alkalommal fogadott érdekérvényesítő csoportokat, tehát csak 82 alkalommal többször, mint Kulja András egyes-egyedül.

Ezekkel a számokkal Kulja András az egész EP-ben kitűnik, mivel így az EP 720 képviselője közül ő a 15. legtöbb lobbistát fogadó tag. A találkozók mennyiségére tekintve, feltehető a kérdés: Kulja András mennyire a választópolgárai és mennyire a nagyvállalatok érdekeit képviseli az EP-ben? – érdeklődött a Nézőpont elemzője.