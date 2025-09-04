Tisza-adó: Kulja András már megint összezavarodott a kameráktól, összevissza beszélt

Kulja András összevissza beszélt Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseivel kapcsolatban kérdezték – közölte a Hír TV. Magyar Péter egészségügyi szakembere és európai parlamenti képviselője pont úgy, mint a párt alelnöke, igyekezett úgy tenni, mintha nem értené, miről van szó.

Kulja András tetteti a tudatlant, ha kínos kérdésekre kell válaszolni (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Tisza Párt EP-képviselőjét arról kérdezték, hogy mi az, amit titkolniuk kell, hogy ne bukjanak meg a választásokon. Kulja András azonban csak ennyit reagált:

Hát nem is értem a kérdését.

Ezek szerint Magyar Péter EP-képviselője nem hallotta, hogy a delegációjuk vezetője arról beszélt, hogy titkolózniuk kell a magyar emberek előtt, különben megbuknak. Az Etyeken készült felvételen Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy először választást kell nyerniük és utána mindent lehet. Ezzel kapcsolatban Kulja András már egy zavaros válasszal tudott szolgálni: „A választások után valós párbeszédet lehet folytatni az emberekkel propaganda nélkül”.

A kérdés már csak az, hogy mégis miről diskurálnának egy számukra győztes választás után, és mindez mennyire válna a magyar emberek előnyére, ha jelenleg titkolni akarják ezeket a témákat.

Csak a választások után beszélnének azokról a titkokról, amiktől most megbuknának

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.