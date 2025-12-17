ágota alapítványajándékgyermekünnepség

Harminc éve biztos pont a gyermekvédelemben az Ágota Alapítvány

Mintegy ezer, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek vett részt az Ágota Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szegedi karácsonyi ünnepségén, ahol a támogatóknak köszönhetően személyre szóló ajándékokat vehettek át. A rendezvényen Fülöp Attila államtitkár méltatta a nevelőszülők és a gyermekvédelemben dolgozók munkáját.

Fotó: Kacsúr Tamás
Az Ágota Alapítvány harminc éve vállalta a gyermekvédelem nehéz feladatát, és mára biztos pontot jelent a gyermekek és fiatalok számára – jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Szegeden.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára
(Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Fülöp Attila az Ágota Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyermekvédelmi gondoskodásban élők számára szervezett karácsonyi ünnepségén felidézte,

a kormányzat úgy döntött, hogy 2026-tól megduplázza a nevelőszülők díjazását, akik egészen különleges és csodálatos hivatást választottak.

A minisztériumban hét éve kezdtek ajándékgyűjtést, hogy minden, lakásotthonban élő gyermeket meglepjenek karácsonykor. Idén hétezer ajándékot csomagoltak be, az elmúlt hét évben 50 ezer ajándékot juttattak el a gyerekekhez.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kiemelte, a karácsonyt sok mindennek szokták hívni, a család, a szeretet ünnepének, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a karácsony egy születésnap, Názáreti Jézus születésnapja. Kétezer évvel ezelőtt Isten megajándékozta az egész emberi családot egy testvérrel, hálaként a születésnapján mi is megajándékozzuk egymást – mondta a püspök, azt kívánva, hogy az ő általa hozott szeretettel, békével töltekezzen föl mindenki karácsonykor.

Salgó László Péter, Csongrád-Csanád vármegye főispánja elmondta, idén harmadik éve gyűjtenek a kormányhivatalban ajándékot az Ágota-közösség tagjainak. A kormányhivatal – a Szegedi Tudományegyetemmel és a Gál Ferenc Egyetemmel együttműködve – idén is megszervezte az Ágota-futást, amely immár a térség legnagyobb sporteseménye volt, két és fél ezer indulóval. A jótékonysági rendezvényen gyűjtött összeggel egy fejlesztő központ kialakítását segítik „Ágota Falván”.

Az Ágota Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos ünnepségére 13 vármegyéből mintegy ezer, nevelőszülőnél vagy lakásotthonban élő gyermek érkezett, akik a támogatóknak köszönhetően személyre szóló karácsonyi ajándékot kaptak. A szolgáltató által ellátott hatezer gyermek mindegyike megkapja a saját ajándékát; azoknak, akik nem voltak jelen az ünnepségen, a nevelőszülőjük juttatja el a meglepetést.

Az ünnepségen elismeréseket adtak a szervezet munkatársainak, önkénteseinek, támogatóinak, és köszöntötték Kothencz Jánost is, aki három évtizede létrehozta az Ágota Alapítványt.

Borítókép: Ünnepi műsor az Ágota Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyermekvédelmi gondoskodásban élők számára szervezett karácsonyi ünnepségén Szegeden 2024. december 20-án (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


