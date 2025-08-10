Ezek voltak a legnépszerűbb szakok a pótfelvételin

Idén összesen 16 500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra. Mint ismert, 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására, egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt az orvosi, informatikai és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi és pedagógusképzés is.

A műszaki képzések rendkívül népszerűek voltak az idei pótfelvételin (Forrás: Pexels)

Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is

– jelentette ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett. A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, kilenc százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.

