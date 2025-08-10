felsőoktatásfelvételiegyetemfőiskola

Ezek voltak a legnépszerűbb szakok a pótfelvételin

Megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 9:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén összesen 16 500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra. Mint ismert, 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására, egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt az orvosi, informatikai és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi és pedagógusképzés is.

A műszaki képzések rendkívül népszerűek voltak az idei pótfelvételin (Forrás: Pexels)
A műszaki képzések rendkívül népszerűek voltak az idei pótfelvételin (Forrás: Pexels)

 

Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is

– jelentette ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett. A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, kilenc százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni. A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.

Borítókép: Rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma (Forrás: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.