Rekordszámú gólya, sikeres fiatalok – ilyen volt az idei felsőoktatási felvételi

A felsőoktatási felvételi számok megmutatták, hogy az elmúlt évek sikeres megújulásának köszönhetően a felsőoktatási intézmények vonzóképessége erősödött, hiszen már három éve több mint 90 ezer ember nyer felvételt a felsőoktatásba – jelentette ki Hankó Balázs az idei felvételiről szóló sajtótájékoztatón. A kulturális és innovációs miniszter azt is jelezte, hogy mind a három évben több mint 120 ezer jelentkező volt. Az állami ösztöndíjas helyek száma is növekedett, 13 575 fővel több ilyen hely van, mint 2022-ben, a megújult felsőoktatás első felvételijénél, így továbbra is úgy áll a helyzet, hogy tízből nyolc hallgató ilyen finanszírozási formában tanul – tette hozzá.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A megújult felsőoktatás lényege az, hogy a magyar gazdaság és társadalom igényeire ad választ,

amelynek köszönhetően a műszaki, természettudományi, orvosi, agrár- vagy éppen az informatikai területre 19 ezerrel több diák nyert most felvételt – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: tízből hat diák ilyen jellegű szakokra nyert felvételt.

A miniszter azt is elmondta, hogy 50 százalékkal nőtt a hátrányos helyzetű térségből származó jelentkezők száma, valamint hogy minden ötödik felvett hallgató 30 év feletti, azaz a munka mellett tanul. A szakképzésből felvettek száma pedig 64 százalékkal nőtt – tette hozzá.

Idén négy jelentkezőből három diákot fel is vettek, így összesen 95 907-en nyertek felvételt valamelyik felsőoktatási képzésre, ráadásul minden második felvételizőt egy vidéki egyetemre vettek fel

– emelte ki Hankó Balázs.

Diploma: több pénzt jelenthet a munkahelyen

Megéri a magyar diploma – jelentette ki a miniszter. Majd kifejtette: egy diploma minimum másfélszeres bérszorzót jelent, de műszaki diplománál közel kettőszörös, informatikainál pedig több mint kétszeres lehet ez a szám. Továbbá akár azonnali elhelyezkedést is jelenthet, éppen ezért vannak, akik a munka mellett is diplomát szereznek.

Változás, hogy míg eddig a gazdaságtudományi szakokra vettek fel legtöbb embert, idén már a műszaki és informatikai szakokra. Utóbbiakra így közel 21 ezer ember került be, míg előbbiekre valamivel több mint 19 ezren. A dobogó harmadik fokára közel 15 ezer felvett hallgatóval a pedagógusképzés került – ismertette Hankó Balázs.

Az idei felvételi is megmutatta, hogy a megújult intézmények a legnépszerűbbek

– hangsúlyozta a miniszter. Majd részletezte: a felvett hallgatók 66 százalékát a megújult intézmények vették fel, 17 százalékukat az állami intézmények, 13 százalékukat az egyházi intézmények, valamint négy százalékukat a magánintézmények.

Emelkedő pontszámok, rekordszámú felvett és a magyar gazdaság és a fiatalok sikerének megfelelő biztosítása

– foglalta össze Hankó Balázs, aki ezúton is gratulált mind a 95 907 felvételt nyert hallgatónak.

– Az elmúlt hónapokban a diákok keményen tanultak, mindezt pedig segítette a minisztérium, a felsőoktatási intézmények és az Oktatási Hivatal, hogy a diákok a tanulásra tudjanak koncentrálni – hívta fel a figyelmet Vanó Renáta. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese elmondta, hogy minden diákot támogattak azzal, ha elfelejtettek valamit feltölteni a rendszerbe, akkor figyelmeztették őket, hiánypótlásokat küldtek ki, telefonon és e-mailen keresztül segítették és tájékoztatták a felvételizőket.

Vanó Renáta arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő egy hétben megküldik és elküldik a felvételizőknek a hivatalos besorolási döntést. Ezután aki úgy gondolja, jogorvoslatot nyújthat be.

Akik ebben az eljárásban nem jelentkeztek, vagy nem vették fel őket, ők a pótfelvételin egy helyre jelentkezhetnek

– hívta fel a figyelmet az elnökhelyettes.

Hankó Balázs kérdésre válaszolva elmondta, hogy kellenek a magyar diplomások, 42 nap az átlagos elhelyezkedési idő egy diplomás számára. A térségi megosztáson pedig látszik, és a megújult felsőoktatásnak is az a lényege, hogy azokban az egyetemi centrumokban, ahol jelentős gazdasági erősítés volt, ott a felvételt is erősítik.

A miniszter szintén egy kérdésre válaszolva a mesterséges intelligenciával kapcsolatban jelezte, hogy minden felsőoktatási intézménynek június végéig egy olyan új oktatási tervet kellett készítenie, amely a mesterséges intelligenciára reflektál. Mindezt a felsőoktatási törvény úgy szabja keretbe, hogy a mesterséges intelligencia használatát oktatni, tudni és alkalmazni kell minden tudományterületen.