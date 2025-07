Rekordszámú hallgatót vett fel a Pannon Egyetem

– A Pannon Egyetem érte el a legnagyobb növekedést az idén az általános felvételi eljárásban, a felsőoktatási intézménybe 29,7 százalékkal több hallgatót vettek fel, mint tavaly – közölte Csillag Zsolt kancellár Veszprémben. Mint jelezte, a Pannon Egyetem felvett hallgatói létszámnövekedése az országos átlag több mint ötszöröse. A bővülés folyamatos, hiszen már négy-öt éve nő a felvettek száma az intézményben.

Molnárné Barna Katalin oktatási rektorhelyettes ismertette: idén az általános felvételi eljárásban 2084 hallgatót vettek fel a Pannon Egyetemre, közülük 1666-an államilag finanszírozott, 418-an önköltséges helyre jutottak be. A pótfelvételi eljárásban, a szakirányú továbbképzésekkel és a külföldi hallgatók beiskolázásával mintegy 2500 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az intézményben.

A legnépszerűbb képzések a programtervező informatikus, a pszichológia, a mérnökinformatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel és a gépészmérnök alapszakok, valamint az ESG-környezeti, társadalmi és irányítási szakember, a terület- és városfejlesztés, továbbá az adattudomány mesterszakok lettek.

Gál Balázs oktatási igazgató jelezte, hogy a magas felvételi létszám azt mutatja: a Pannon Egyetem jól reagál a helyi igényekre, és valós alternatívát jelent a minőségi képzések terén.

Az egyetem közleményében az áll: a felvett hallgatók nyolcvan százaléka állami ösztöndíjas képzésben vehet részt. A gazdasági és társadalmi környezet igényeinek megfelelő képzések önköltséges finanszírozási formáját vállaló hallgatók aránya az előző évhez képest több mint 25 százalékkal növekedett, továbbá a most felvett hallgatók 42 százaléka levelező tagozaton és távoktatási formában kezdi meg tanulmányait. Az országos statisztikákhoz hasonlóan a Pannon Egyetemen is folyamatosan nő a harminc év felettiek aránya a felvettek között. Az idei felvételi eljárásban az egyetem Humántudományi Karára került be a legtöbb, 670 hallgató, ami az intézménybe jelentkezők mintegy 32 százaléka – írták.