Akadálymentes tűzijátékkal készülnek augusztus 20-án + videó

Akadálymentes tűzijátékkal készülnek augusztus 20-án

A fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként az idei állami ünnepen is gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a programok, így a tűzijáték is akadálymentes lesz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 19:11
Fotó: Balogh Zoltán
Fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg Szent István ünnepének fő eseményei, így azoknak mindenki egyenlő módon részese lehet – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, aki Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi, valamint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárral közösen készített videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy 

a fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban azt közölte: idén az állami ünnepen is gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a programok. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy 

a kormány idén egy 19 helyszínen megvalósuló hatnapos rendezvénysorozattal ünnepli Szent István napját, az államalapítás ünnepét. 

Hozzátette, a programsorozat csúcspontját Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja jelenti majd augusztus 20-án este. Nagy Vivien, Európa-bajnok bronzérmes bocsaversenyző kifejtette: fogyatékossággal élőként nagy öröm számára, hogy idén is akadálymentesen tekintheti meg az augusztus 20-i tűzijátékot.

 

