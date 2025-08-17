Akadálymentes tűzijátékkal készülnek augusztus 20-án + videó

Fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg Szent István ünnepének fő eseményei, így azoknak mindenki egyenlő módon részese lehet – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, aki Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi, valamint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárral közösen készített videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy

a fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban azt közölte: idén az állami ünnepen is gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a programok. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy

a kormány idén egy 19 helyszínen megvalósuló hatnapos rendezvénysorozattal ünnepli Szent István napját, az államalapítás ünnepét.

Hozzátette, a programsorozat csúcspontját Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja jelenti majd augusztus 20-án este. Nagy Vivien, Európa-bajnok bronzérmes bocsaversenyző kifejtette: fogyatékossággal élőként nagy öröm számára, hogy idén is akadálymentesen tekintheti meg az augusztus 20-i tűzijátékot.