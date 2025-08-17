Megnyílt a Mesterségek Ünnepe

– Amikor mindent digitalizálunk, akkor van igazán szükség arra, hogy valamit a két kezünkkel valósítsunk meg, mert így válik maradandóvá – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap Budapesten, a Mesterségek Ünnepe hivatalos megnyitóján. Kiemelte: az, hogy több mint ezer év után itt, a budai Várban együtt köszönthetjük egymást augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, István király döntésének is köszönhető, és annak a kiállásnak, hogy a magyarság megmaradt kereszténynek és a családok a csodálatos magyar kultúrát örökítik át generációról generációra.

Emellett köszönhető a hivatásoknak, a mesterségeknek, amelyeknek az ünnepét most a budai Várban tesszük mindenki számára elérhetővé

– fogalmazott a miniszter, rámutatva, hogy a mesterségek a magyar kultúra részei. Leszögezte, ezeket a mesterségeket úgy erősítjük tovább, hogy értéket adunk mindazoknak, akik a mesterségek iránt elkötelezettek, és tisztelettel vagyunk mindenki más hagyománya és mestersége iránt.

A hagyományt meg kell élni

Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekest idézve Böröcz László, Budavár polgármestere azt mondta: a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab. A hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Hozzátette, ez a gondolat vezérfonalként kísért végig bennünket a közelgő, augusztus 20-ához kapcsolódó eseményeken.

Böröcz László, Budavár polgármestere a Mesterségek ünnepe megnyitóján Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Kitért arra is, hogy a Mesterségek Ünnepének helyet adó budai Várban egykor milyen pezsgő kézműves élet zajlott, és hogy a források szerint a középkori Budán mintegy 79 különböző mesterség működött.

Idén 800 magyar mester hozza el ide tudását, műhelyeit és történeteit

– mondta Böröcz László, aki külön köszöntötte a díszvendég Azerbajdzsán mestereit, valamint azt a további tíz országból érkező 150 kézművest, akik által gazdag kultúrák kincseit ismerheti meg a magyar közönség.

– Egyre nagyobb a felelősségünk nekünk, közösségeknek. Legyen az egy oktatási, kulturális intézmény, egy civil szervezet, egy szakmai közösség, egy alkotóműhely vagy egy hivatásos mester a saját műhelyében – emelte ki beszédében Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének (NESZ) elnöke. Felhívta a figyelmet, mindaz, ami most minket körülvesz, nem létezhetne az átörökítők, a szerepvállalók nélkül, és az ország és a Kárpát-medence minden pontján rendre megvalósuló hasonló események nélkül sem. Hozzáfűzte, hogy ezért kell megtartani azt a kialakított szerkezetet, amit ezek a közösségek jelentenek.

Ezért kell megtartani mellette a formát és a létrehozott tartalmat. Mindezeket pedig így együtt kell továbbadnunk majd a következő nemzedék minden tagjának

– jelentette ki.