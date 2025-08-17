Sulyok TamásKolozsvárBánffy Miklós

Sulyok Tamás államfő Bonchidára, Válaszútra és Kolozsvárra látogatott

Háromnapos magánlátogatáson vesz részt az államfő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 18:51
Fotó: Kiss Gábor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bonchidára, Válaszútra és Kolozsvárra látogatott Sulyok Tamás államfő vasárnap, háromnapos erdélyi magánlátogatása első napján. A köztársasági elnök a Mezőségen, a Kolozsvártól 30 kilométerre található, erdélyi Versailles-ként emlegetett bonchidai Bánffy-kastélyban kezdte látogatását. A Bánffy családnak visszaszolgáltatott kastélyt 2001 óta a Transylvania Trust Alapítvány gondozza. Az államfőt és kíséretét Hegedüs Csilla alapítványi elnök és munkatársai – Csók Zsolt műszaki igazgató, Marczika-Gyöngyösi Edit ügyvezető igazgató és Bikfalvi Márton telephelyvezető – vezették körbe, és a kastély felújítására és újjáélesztésére tett eddigi erőfeszítéseket, további terveket ismertették vele.

Bonchida, 2025. augusztus 17. Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) felesége, Nagy Zsuzsanna (k), valamint Hegedüs Csilla, a Transylvania Trust Alapítvány elnöke (j) társaságában három napos erdélyi magánlátogatásának első napján, 2025. augusztus 17-én. MTI/Kiss Gábor
Sulyok Tamás köztársasági elnököt Hegedüs Csilla alapítványi elnök vezette körbe a bonchidai kastélyban. Fotó: Kiss Gábor/MTI Fotószerkesztőség

A 16. századtól fokozatosan épülő Bánffy-kastély a 19. században nyerte el végleges formáját. A második világháború alatt a visszavonuló német csapatok kifosztották és felgyújtották. Az alapítvány a magyar kormány támogatásával végzi a helyreállítását.

Több épületrészt felújítottak, jelenleg a rendezvényteremnek szánt egykori istálló és a díszudvar helyreállítása zajlik a magyar Építési és Közlekedési Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

A köztársasági elnök és kísérete elsőként ezeket tekintette meg, majd az egykori legromosabb épületben kialakított asztalosműhelybe vezették be, ahol az ablak- és ajtókeretek, bútorzat felújítása zajlik. Az alapítvány szakképzést tart egyetemi hallgatóknak a hagyományos építőmesterségek elsajátítására, az épített örökség helyreállítására, ők ez idő alatt munkájukkal segítik a helyreállítást. Sulyok Tamás úgy értékelt:

Közép- és Kelet-Európának nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek a szakmák megmaradjanak, mivel évszázados tapasztalatról van szó, amit nem szabad elengedni.

Bánffy Miklós erőterei

A köztársasági elnök a kastély kápolnájában a díszudvar megmaradt szobrait, míg a főépületben a Szamos-menti kastélyok és várak című kiállítást tekintette meg, mely a térség megmentett és már menthetetlen nemesi hajlékait mutatja be. A kastély utolsó lakójának, Bánffy Miklós írónak, volt magyar külügyminiszternek szentelt kiállítást is megnézte. A Bánffy Miklós erőterei című tárlat Bánffy sokoldalú személyiségét – az írót, a politikust, a művészt, a családfőt – láttatja.

Hegedüs Csilla elmondta: az eddigi helyreállítási munkálatok 4,5-5 millió euróba kerültek, és további 8 millió euróra lenne szükség a befejezésükhöz. Szeptemberben a főépület és a Miklós-épület beltereinek a felújításával folytatódik a projekt. Aláhúzta: a kastélyt nem eredeti állapotába állítják helyre, hanem megőrzik a különböző időszakok lenyomatait, például a főépület kommunizmus idején öntött betonfödémet.

Az épületben interaktív épülettörténeti kiállítást terveznek, ahol 500 év történetét szeretnék bemutatni, benne a kommunista rombolás időszakát is.

Az államfő úgy értékelt, Bonchidán egy hosszú távú projekt zajlik,

ahol nemcsak felújítani akarnak valamit, hanem azt akarják megteremteni, hogy működjön is.

Néprajzi gyűjtemény Válaszúton

Sulyok Tamás Bonchidáról a szomszédos Válaszútra látogatott, ahol a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt, Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató hagyatékát tekintette meg Balázs-Bécsi Gyöngyi, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke és Balla Ferenc igazgató kíséretében.

Válaszút, 2025. augusztus 17. Sulyok Tamás köztársasági elnök a válaszúti (Rascruci) Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató hagyatékát bemutató néprajzi gyűjtemény kiállításán három napos erdélyi magánlátogatásának első napján, 2025. augusztus 17-én. MTI/Kiss Gábor
Válaszúton egy néprajzi kiállítást nézett meg az államfő. Fotó: Kiss Gábor/MTI Fotószerkesztőség

A mezőségi településen született néprajzkutató 1992-ben hozta létre az államosítás után visszaszerzett családi birtokán a róla elnevezett alapítványt az általa összegyűjtött szellemi és tárgyi javak megőrzésére. A múzeumot és népművészeti központot 2017-ben bővítették magyar állami támogatással. Itt látható a mezőségi, kalotaszegi, erdélyi szász és román népviseletek, használati tárgyak közel hétezer darabos gyűjteménye, melyet az elnöki delegáció is megtekintett.

Balázs-Bécsi Gyöngyi a közmédiának elmondta: örülnek a látogatásnak, hiszen a központ a mezőségi szórványban olyan oázis, mely nemcsak őrzi a Kallós-örökséget, hanem élővé is teszi, továbbadja az itt tanuló gyerekeknek. „Ez a magyar kultúrának egy emblematikus helye, örülünk, hogy eljön elnök úr, hiszen, amit az ember a saját szemével lát, tapasztal, az a hiteles forrás” – mondta.

Felújították a Szent Mihály-templomot

Az elnöki delegáció délután Kolozsvárra utazott, ahol László Attila római katolikus főesperes-plébános fogadta és vezette körbe a felújított főtéri Szent Mihály-templomban. Itt az államfő rövid imát is mondott. A templom pár éve újult meg az Európai Unió, a magyar és a román állam támogatásával, és a szakszerű restaurálási munkálatok révén Európai Örökségi Díjban részesült.

A főesperes a régészeti ásatás és restaurálás során feltárt újdonságokat is bemutatta a látogatóknak. László Attila a közmédiának elmondta: 

Erdély szíve dobog Kolozsváron, és a templom felújítása is együttes erőből történt a magyar kormány támogatásával.

Hétszáz éves történelme – itt avattak több erdélyi fejedelmet, tartottak közel 50 országgyűlést, keresztelték meg Mátyás királyt és szentelték püspökké Márton Áront – a nemzet egységét jeleníti meg, ahogy az államfő jelenléte is – mondta.

Sulyok Tamás programja hétfőn Kolozsváron folytatódik, ahol részt vesz és beszédet mond a 16. Kolozsvári magyar napok nyitógáláján.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek21 Kutatóközpont

Kutatták a (köz)véleményünket

Bayer Zsolt avatarja

A 21 Kutatóközpontnál nem lehet csak úgy lepontozni ám a magyarpétert, az nem lenne elég objektív és független, még akkor sem, ha ez a véleményed.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.