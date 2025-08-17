Sulyok Tamás államfő Bonchidára, Válaszútra és Kolozsvárra látogatott

Bonchidára, Válaszútra és Kolozsvárra látogatott Sulyok Tamás államfő vasárnap, háromnapos erdélyi magánlátogatása első napján. A köztársasági elnök a Mezőségen, a Kolozsvártól 30 kilométerre található, erdélyi Versailles-ként emlegetett bonchidai Bánffy-kastélyban kezdte látogatását. A Bánffy családnak visszaszolgáltatott kastélyt 2001 óta a Transylvania Trust Alapítvány gondozza. Az államfőt és kíséretét Hegedüs Csilla alapítványi elnök és munkatársai – Csók Zsolt műszaki igazgató, Marczika-Gyöngyösi Edit ügyvezető igazgató és Bikfalvi Márton telephelyvezető – vezették körbe, és a kastély felújítására és újjáélesztésére tett eddigi erőfeszítéseket, további terveket ismertették vele.

Sulyok Tamás köztársasági elnököt Hegedüs Csilla alapítványi elnök vezette körbe a bonchidai kastélyban. Fotó: Kiss Gábor/MTI Fotószerkesztőség

A 16. századtól fokozatosan épülő Bánffy-kastély a 19. században nyerte el végleges formáját. A második világháború alatt a visszavonuló német csapatok kifosztották és felgyújtották. Az alapítvány a magyar kormány támogatásával végzi a helyreállítását.

Több épületrészt felújítottak, jelenleg a rendezvényteremnek szánt egykori istálló és a díszudvar helyreállítása zajlik a magyar Építési és Közlekedési Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

A köztársasági elnök és kísérete elsőként ezeket tekintette meg, majd az egykori legromosabb épületben kialakított asztalosműhelybe vezették be, ahol az ablak- és ajtókeretek, bútorzat felújítása zajlik. Az alapítvány szakképzést tart egyetemi hallgatóknak a hagyományos építőmesterségek elsajátítására, az épített örökség helyreállítására, ők ez idő alatt munkájukkal segítik a helyreállítást. Sulyok Tamás úgy értékelt:

Közép- és Kelet-Európának nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek a szakmák megmaradjanak, mivel évszázados tapasztalatról van szó, amit nem szabad elengedni.

Bánffy Miklós erőterei

A köztársasági elnök a kastély kápolnájában a díszudvar megmaradt szobrait, míg a főépületben a Szamos-menti kastélyok és várak című kiállítást tekintette meg, mely a térség megmentett és már menthetetlen nemesi hajlékait mutatja be. A kastély utolsó lakójának, Bánffy Miklós írónak, volt magyar külügyminiszternek szentelt kiállítást is megnézte. A Bánffy Miklós erőterei című tárlat Bánffy sokoldalú személyiségét – az írót, a politikust, a művészt, a családfőt – láttatja.