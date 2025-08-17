Kemény fellépést jelentett be a szerb elnök

Aleksandar VucicőrizetBelgrádfelsőügyészségtüntetés

Kemény fellépést jelentett be a kormányellenes tiltakozókkal szemben Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap, ezzel reagálva a napok óta tartó, folyamatosan erőszakba torkolló tüntetésekre.

2025. 08. 17.
Alekszandar Vucsics szerb elnök Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Aleksandar Vucic szerb elnök úgy fogalmazott, az ország vezetése néhány napon belül meglepő döntéseket fog hozni, amelyeket határozott akció követ majd. 

Augusztus 16-án késő este ismét összecsapások törtek ki a tüntetők és a rohamrendőrség között a szerb fővárosban, Belgrádban és más szerb városokban is Fotó: UROS ARSIC / AFP

Ellen fogunk állni a külső nyomásnak, és győzni fogunk

 – húzta alá. Hozzátette, mindazokat, akik erőszakos cselekményeket követtek el, előállítják.

A szerb elnök szerint amennyiben nem lesznek határozottabb intézkedések az utcán folyó erőszakkal szemben, eljön a pillanat, amikor valakit megölnek.

„Minden mást már megtettek, már csak az maradt, hogy elkezdjenek gyilkolni. 

Nem túlzok, mondom, napok kérdése, hogy ez megtörténjen. Szó szerint napok kérdése, hogy elkezdjenek a nyílt utcán gyilkolni

 – szögezte le.

Alekszandar Vucsics azt követően hívott össze rendkívüli sajtótájékoztatót vasárnapra, hogy Belgrádban, Újvidéken és Valjevóban az utóbbi napokban egyre erőszakosabbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések, amelyeket az újvidéki pályaudvar tetejének részleges leszakadása váltott ki. 

A tiltakozók a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) tagjaival és szimpatizánsaival, valamint a rendőrökkel is összecsaptak, valamint az SNS pártirodáját is felgyújtották.

Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva. Ezután országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. 

A követelések között szerepelt a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése. 

A kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. 

Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.

Borítókép Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: MTI)

