Többen is bedőltek egy csalónak, több mint harmincmillió forintjuk veszett oda

A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy csaló pécsi férfi letartóztatását egy hónapra, jelentős kárt okozó csalás bűntettének alapos gyanúja miatt – olvasható a Bama cikkében.

Soha vissza nem térő befektetési ajánlatokkal kopogtatott a csaló Pécsen.

Fotó: MW

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi mint egy gazdasági társaság képviselője, közvetítői szerződéses jogviszonyban állt egy lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal és közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére. Más értékpapír értékesítésére vagy egyéb befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult. A szerződését 2025. június 12-én a pénzügyi gazdasági társaság felmondta.

A gyanúsított 2024 elejétől a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött magánszemélyekkel, melyekben azt vállalta, hogy a befektetés céljából általa mint magánszemély által átvett összegeket a gazdasági társaságnál helyezi el azért, hogy a tőke kamatozzon. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.

E tevékenységgel úgy, hogy a megállapodások megkötésekor nem volt lehetősége a pénzösszegeket a pénzügyi gazdasági társaságnál befektetni, sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke teljes összege és az ígért kamat megfizetésére, a vele megállapodó eddig felderített két sértett személy részére összesen 30,5 millió forint kárt okozott.

