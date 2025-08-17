Pécsi Járásbíróságcsalás bűntettecsalás módszerbűntettletartóztatáscsalóPécsencsalás bűntettbűncselekménycsalás

Többen is bedőltek egy csalónak, több mint harmincmillió forintjuk veszett oda

Jól fialó befektetést ajánlott hiszékeny embereknek egy csaló férfi, aki egy gazdasági társaság képviselőjeként férkőzött a bizalmukba. Lekapcsolták, és a Pécsi Járásbíróság elrendelte a csaló letartóztatását.

2025. 08. 17.
A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy csaló pécsi férfi letartóztatását egy hónapra, jelentős kárt okozó csalás bűntettének alapos gyanúja miatt – olvasható a Bama cikkében.

Soha vissza nem térő befektetési ajánlatokkal kopogtatott a csaló Pécsen
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi mint egy gazdasági társaság képviselője, közvetítői szerződéses jogviszonyban állt egy lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal és közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére. Más értékpapír értékesítésére vagy egyéb befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult. A szerződését 2025. június 12-én a pénzügyi gazdasági társaság felmondta. 

A gyanúsított 2024 elejétől a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött magánszemélyekkel, melyekben azt vállalta, hogy a befektetés céljából általa mint magánszemély által átvett összegeket a gazdasági társaságnál helyezi el azért, hogy a tőke kamatozzon. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.

E tevékenységgel úgy, hogy a megállapodások megkötésekor nem volt lehetősége a pénzösszegeket a pénzügyi gazdasági társaságnál befektetni, sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke teljes összege és az ígért kamat megfizetésére, a vele megállapodó eddig felderített két sértett személy részére összesen 30,5 millió forint kárt okozott.

