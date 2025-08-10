Autótesztek a hőskorból: a partvonalra szorult Lada 110

Porsche–Lada-házasság címmel 1989-ben közölt először bemutatót az Autó-Motor a szovjet gyártó legújabb modelljéről, a VAZ–2110-ről. Erős túlzásnak is tűnhet a címben megfogalmazott állítás, de volt némi alapja, hiszen az egyik prototípus Stuttgarttól 30 kilométerre, Weissach menetdinamikai tesztpályáján rótta köreit akár 180 km/h-s sebességgel. Bizony, jó pénzért a Porsche mérnökcsapata volt a Lada segítségére, méghozzá nem először, hiszen a Samara nevű előd kifejlesztésénél, illetve szériaáretté csiszolásánál még több részletre, köztük a motorra is kiterjedt az együttműködés.

Elsősorban aerodinamikai teszteket végeztek a prototípusokkal a Porschénál, emellett a futómű hangolását is vizsgálták

(Fotó: Autó-Motor archív)

Mindezekkel együtt a 2110-es teljes egészében orosz konstrukció volt, a lekerekített és nyugatias formatervéért Valerij Szermuskin dizájncsapata volt felelős, és úgy számoltak, hogy 1991-ben megindulhat a sorozatgyártás, nyugdíjazva az elavult műszaki alapokra épülő kocka Ladákat. Igen ám, de időközben összeomlott a szocializmus (és maga a Szovjetunió is), az orosz járműipar pedig hirtelen a kapitalizmusban, a szabad versenyben és a jelcini fura viszonyok között találta magát, így az új modellnél még belpiacra való bevezetés is négy évet késett.

Jellegzetes a betéttel összekötött lámpapár, ami a sárvédő kis kerékkivágásával együtt optikailag „farnehézzé” teszi

(Fotó: VAZ)

Mire pedig hozzánk elért, nyoma sem volt már a Merkúrnak, a Hungarolada volt az importőr és az első híradás után tíz évvel, 1999-ben végre megszülethetett ez első teszt az Autó-Motorban, amit alább olvashatnak. A modell további történetéről még annyit, hogy idővel 16 szelepes motorral is forgalmazták, a lépcsőshátú (110) mellett pedig a ferdehátú (112) és a Samaránál oly sokat hiányolt kombi (111) is megjelent a kínálatban. Ezekből már nem lett nálunk népautó a helyi gyártású, sokkal megbízhatóbb Suzuki Swiftek és Opel Astrák mellett.

Három karosszériaváltozattal vált teljessé a kínálat. Mind kapható volt Magyarországon; frissítés után Priorának hívták

(Fotó: VAZ)

Időgép: első teszten a Lada 110

Már nagyon vártuk a találkozást a legújabb Ladával. Türelmetlenségünket részben a szakmai kíváncsiság – vajon hová jutott és merre tart az orosz autógyártás? – részben pedig az indokolta, hogy a 2110-esként elhíresült újdonság már évek óta látható volt a külföldi kiállításokon, sőt, 1997-ben a Budapesti Autószalonon is megfordult. Most végre megtörtént a randevú, ami miközben lehetőséget adott némi nosztalgiázásra, kellemes meglepetést is okozott. Tetszett, hogy az orosz mérnökök újító kedve nem hagyott alább, így egy sor ötletes kellékkel látták el az autót.