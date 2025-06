Autótesztek a hőskorból: a modernizált Lada Niva

Napjainkból visszanézve

Rengeteg Niva érkezett Magyarországra a kilencvenes években, részben az orosz államadósság ellentételezéseként (gyakran rendőrautóként vagy a határőrségnél használták őket), később azonban lelassult a lendület, 2010-ben pedig a HungaroLada megszűnésével az orosz terepjáró hivatalos forgalmazása is leállt. Ezzel azonban nem ért véget a történet, ugyanis 2015-ben új képviselete nyílt a márkának, és 4x4 néven a régi klasszikus is visszatért. Már befecskendezős volt a motorja és szervós a kormánya, sőt, a műanyag lökhárítós Urban mellett nyújtott, ötajtós kivitelét is árulták, ám mindezekkel együtt igencsak régimódinak tűnt a SUV-ok között. Így is jó néhány gazdára talált belőle, egészen a márka importjának 2020-as leállításáig, de a modellt a FÁK piacaira a mai napig gyártják.