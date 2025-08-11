BMW Motorrad R 18 Big Boxerautós hírbmw motorradBig Coffee Boxerboxer kávégépECM

Boxer-kávégépet is kínál a BMW Motorrad

A BMW Motorrad az ECM nevű céggel közösen készítette el a Big Coffee Boxer nevű kávégépet, amelyből csak 80 darabot készítenek.

Lővei Gergely
2025. 08. 11. 10:12
Fotó: BMW
A BMW Motorrad R 18 Big Boxer a valaha gyártott legnagyobb lökettérfogatú motorkerékpár-boxermotor, amely mostantól kezdve már nem csak kétkerekűekben található meg. A berlini motorkerékpárgyár az ECM Espresso Coffee Machines nevű manufaktúrával közösen elkészítette a Big Coffee Boxer kávégépet.

 

Eredeti motorkerékpár-blokk alkatrészeket is felhasználnak a kávégép készítéséhez, igyekeztek úgy elhelyezni a kávégép-alkatrészeket, hogy felismerhető legyen a boxermotor. Két független vízkör is van, így egyszerre lehet eszpresszót és tejhabot készíteni, az E61-es keverőfejet használják, amelyet továbbfejlesztettek és rozsdamentes acélból készítenek. Mindössze 80 darab Big Coffee Boxer kávégépet készít az ECM, Németországban 7900 eurós áron kínálják, és Dallmayr-kávéelőfizetés is jár hozzá; Italian Vibe pörkölésű kávékat ajánlanak a készítők.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

