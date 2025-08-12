nyelvtanfolyamokkultúrakommunikáció

Nacsa Lőrinc: Nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján

A képzés a mindennapi élethelyzetekre készíti fel a résztvevőket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 12. 19:40
Fotó: MTI/Kovács Attila
A magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékony kommunikációt segítő nyelvtanfolyamok indulnak Kárpátalján a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával – tájékoztatott a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A közlemény szerint Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajló Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia résztvevőinek küldött videóüzenetében úgy fogalmazott: 

Kárpátalja Ukrajna soknemzetiségű régiója, ahol évszázadok óta élnek egymás mellett békében és megértésben a különböző etnikumok. Egymás nyelvének és a nyelven keresztül egymás kultúrájának, gondolkodásának ismerete nagyban segíti a nemzetek közötti toleranciát és együttműködést.

 

Ópusztaszer, 2025. június 27. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a XI. Magyarok Országos Gyűlésének megnyitóján az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2025. június 27-én. MTI/Oláh Tamás
Fotó: MTI/Oláh Tamás

Mindezt szem előtt tartva döntött úgy a Nemzetpolitikai Államtitkárság a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve, hogy egy új programot indít, amelynek célja, hogy inkluzív módon támogassa, elősegítse a nyelvek és kultúrák közötti együttélést. A programot Kárpátalja köztiszteletben álló nyelvészéről, Kótyuk Istvánról neveztük el

– emelte ki az államtitkár. Majd ismertette: a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamra jelentkezők magyar mint idegen nyelv és ukrán mint idegen nyelv képzésben vehetnek részt. A program megvalósításában összesen 72 pedagógus működik közre. A magyar mint idegen nyelv oktatása 50, az ukrán mint idegen nyelv oktatása pedig hét településen valósul meg 2025 augusztusa és 2026. július 30. között.

A mai napon már kezdetét is vette a tanfolyam oktatóinak képzése a főiskola bázisán, szeptemberben pedig megindulnak a képzések. A nyelvtanfolyamnak nemcsak a különböző etnikumok közötti megértést szolgáljuk, hanem a jelenlegi nehéz háborús gazdasági helyzetben több mint 70 oktatónak biztosítunk munkát és segítjük a szülőföldön való megmaradásukat – mondta Nacsa Lőrinc.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói által a képzéshez kidolgozott tananyag gyakorlatorientált, a mindennapi élethelyzetekre készíti fel a résztvevőket. A nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok különösen hasznosak a közszférában dolgozók – például pedagógusok, egészségügyi dolgozók és közigazgatási munkatársak – számára is, hiszen segítik őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak kapcsolatot teremteni a különböző nyelvi hátterű ügyfelekkel, tanulókkal vagy betegekkel.

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Google News
Fontos híreink

Előfizetek az újságra

