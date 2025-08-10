A Ludogorec a Fradit „másolta” a BL-selejtező előtt, fájó vége lett

Szombaton a Ferencváros tartalékos csapattal – mindössze ketten, Varga Barnabás és Tony Raemaekers maradt az FTC kezdőjében – és 4-1-es nyíregyházi győzelemmel hangolt a Ludogorec elleni keddi Bajnokok Ligája-selejtezőre. A bolgár bajnok ellen idegenben 0-0-s döntetlent játszott Robbie Keane együttese, így teljesen nyílt még a párharc, ami érthetővé is teszi, hogy az ír szakember miért forgatta fel a csapatát szombaton. Mindeközben a razgradi együttes is pályára lépett hazája bajnokságában szombat este.

A Ludogorec is idegenben aratott sima győzelmet (Fotó: ludogorets.com)

A Ludogorec bevetette a Fradi tervét, de sérülés lett a vége

Rui Mota, a bolgárok vezetőedzője a Fradi taktikáját követte.

A Slavia Szófia elleni idegenbeli mérkőzésre mindössze két játékos, a középpályás Pedro Naressi és a szélső Caio Vidal maradt a kezdőben a budapesti zöld-fehérek elleni mérkőzéshez képest.

A bolgár bajnokság 14-szeres címvédőjének viszont így sem kellett megizzadnia, sima, 3-0-s győzelmet aratott idegenben, ezzel négy forduló után továbbra is hibátlan. A lefújás után Rui Mota elmondta, reméli, hogy ez a siker lendületet ad a játékosoknak a budapesti visszavágóra, emellett egy sérülésről is beszélt.

– Először is gratulálok a játékosoknak, nem volt egy könnyű meccs. Még rengeteget kell fejlődnünk, messze vagyunk attól a teljesítménytől, amit elvárok a játékosoktól. A helyzetünket nem segíti, hogy kevés időnk van a meccsek között, de idővel jobbak leszünk, ebben biztos vagyok. Egy ilyen győzelem a legnagyobb motiváció minden csapatnak.

Tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk és a Ferencvárosra is kedden. Most itt az ideje, hogy a lehető legjobban regenerálódjunk. Ne felejtsük el, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőit játsszuk, ahol nincsenek gyenge ellenfelek

– nyilatkozta a portugál, majd hozzátette, a Joel Anderssont sérülés miatt a 23. percben le kellett cserélni, és azt majd csak a további vizsgálatot fogják megmutatni, hogy a sérülése mennyire súlyos. A svéd 17 percet játszott csereként a Fradi ellen szerdán.

A Ferencváros Ludogorec elleni BL-selejtező visszavágóját augusztus 12-én, kedden 20.15-kor rendezik, Magyarországon az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc győztese az északmacedón Shkendija és az örmény Qarabag nyertesével találkozik a BL-főtáblára kerülésért – míg a két párharc vesztese az Európa-ligában találkozik.