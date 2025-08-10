Márki-Zay PéterDeutsch TamásMagyar Péter

Csattanós választ küldött Deutsch Tamás a balos médiának és Magyar Péternek

Deutsch Tamás szerint ismét beindult az ellenzék vágyvezérelt nagyotmondása. A Fidesz EP-képviselője képernyőfotókat posztolt, amelyben az látható, ahogyan a nemzetközi sajtó az egekbe emeli Márki-Zay Pétert, pontosan úgy, ahogyan most Magyar Péterrel teszik. Ez egyébként egy bevett jelenség a választások előtt a hazai sajtónál is. A Telexnél dolgozó Joób Sándor 2017-ben például azt a címet adta a Fekete-Győr Andrásról szóló cikkének, hogy Egy magyar fiatal, akitől megijedt az egész Orbán-kormány.

2025. 08. 10. 10:02
„A Megváltó Péterek nagyon esélyesek, vezetnek is a közvélemény-kutatásokban és akkora, de akkora kihívást jelentenek az Orbán-rendszernek, mint ide Lacháza. Nincs új a nap alatt a vágyvezérelt ellenzéki nagyotmondásban, hazudozásban” – írja Facebook-bejegyzésében Deutsch Tamás.

A Fidesz EP-képviselője képernyőfotókat posztolt, amelyben az látható, ahogyan többek között a BBC, a The Guardian, a Szabad Európa, és a Die Zeit Márki-Zay Pétert próbálták magasba emelni a 2022-es parlamenti választások előtt. A Szabad Európa például azt írta, hogy Orbán pályafutásának legnagyobb kihívása lehet Márki-Zay Péter, amely utólag teljesen viccesnek tűnhet.

 

A Telexes propagandista megváltója: Fekete-Győr András

Ez a manipulációs kísérlet egyébként bevett szokás a választások előtt, ráadásul nem csak külföldön. Emlékezhetünk például arra is, hogy a mai telexes gárdával működő Index 2017-ben egy olyan cikket közölt Fekete-Győr Andrásról, amelynek címe Egy magyar fiatal, akitől megijedt az egész Orbán-kormány volt. 

Fekete-Győr András azóta azonban teljesen megsemmisült a politikai életben.

Hasonló elven működnek a baloldali kutatóintézetek által közölt mérések is. Emlékezzünk vissza, hogy 2002 április másodikán (egy nappal az országgyűlési választások előtt) azt írták, hogy fej-fej mellett vannak a kormánypártok és az ellenzék, Fidesz–KDNP és az Egységben Magyarországért listája is a biztos szavazó pártválasztók 47 százalékénak voksára számíthat. 

A kormánypártok egy nappal később ennek ellenére történelmi győzelmet arattak a baloldal felett.

Hasonló lehet most is a helyzet, az ellenzéki mérések ugyanis teljesen mást mutatnak, mint a kormánypártok híresen pontos belső mérései.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

