Csattanós választ küldött Deutsch Tamás a balos médiának és Magyar Péternek

„A Megváltó Péterek nagyon esélyesek, vezetnek is a közvélemény-kutatásokban és akkora, de akkora kihívást jelentenek az Orbán-rendszernek, mint ide Lacháza. Nincs új a nap alatt a vágyvezérelt ellenzéki nagyotmondásban, hazudozásban” – írja Facebook-bejegyzésében Deutsch Tamás.

A Fidesz EP-képviselője képernyőfotókat posztolt, amelyben az látható, ahogyan többek között a BBC, a The Guardian, a Szabad Európa, és a Die Zeit Márki-Zay Pétert próbálták magasba emelni a 2022-es parlamenti választások előtt. A Szabad Európa például azt írta, hogy Orbán pályafutásának legnagyobb kihívása lehet Márki-Zay Péter, amely utólag teljesen viccesnek tűnhet.

A Telexes propagandista megváltója: Fekete-Győr András

Ez a manipulációs kísérlet egyébként bevett szokás a választások előtt, ráadásul nem csak külföldön. Emlékezhetünk például arra is, hogy a mai telexes gárdával működő Index 2017-ben egy olyan cikket közölt Fekete-Győr Andrásról, amelynek címe Egy magyar fiatal, akitől megijedt az egész Orbán-kormány volt.

Fekete-Győr András azóta azonban teljesen megsemmisült a politikai életben.

Hasonló elven működnek a baloldali kutatóintézetek által közölt mérések is. Emlékezzünk vissza, hogy 2002 április másodikán (egy nappal az országgyűlési választások előtt) azt írták, hogy fej-fej mellett vannak a kormánypártok és az ellenzék, Fidesz–KDNP és az Egységben Magyarországért listája is a biztos szavazó pártválasztók 47 százalékénak voksára számíthat.

A kormánypártok egy nappal később ennek ellenére történelmi győzelmet arattak a baloldal felett.

Hasonló lehet most is a helyzet, az ellenzéki mérések ugyanis teljesen mást mutatnak, mint a kormánypártok híresen pontos belső mérései.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője (Fotó: MTI/Lakatos Péter)