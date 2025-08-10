Sérülés és egyéb hányattatások előzték meg a magyar sportoló vb-szereplését

1995 óta először a 2023-as tollaslabda-világbajnokságon szerepelt magyar sportoló a női egyes versenyszámban, akkor Sándorházi Vivien az első fordulóban búcsúzott. Ezúttal a friss Európa-bajnoki bronzérmes mellett egy másik tollaslabdázó is képviseli hazánkat, erre pedig még nem volt példa a hölgyek között. Körösi Ágnes az áprilisi Eb-n nyolcaddöntős volt (pályafutása során már harmadszor), ezután még egy máltai versenyen vett részt, majd a tervei szerint rögtön utazott volna a Távol-Keletre, hogy ott készüljön fel a párizsi vb-re. Végül a kiutazás egy hónapot csúszott, mint azt lapunknak elárulta.

Körösi Ágnes eseménydús hónapok után készen áll a tollaslabda-világbajnokságra (Fotó: Bwfbadminton.com)

Körösi Ágnes élményekkel telve tér haza a Távol-Keletről

– Kisebb változások miatt sajnos csak júniusban tudtam végül kiutazni. Májusban még vizsgákat tudtam le az egyetemen, valamint a bölcsességfogamat is kihúzták, és ez tovább húzódott, mint szerettem volna. Emiatt az előzetes terveim között szerepelt észak-amerikai versenyeket is ki kellett hagynom. Már nem először utaztam Ázsiába, most is nagy élmény volt, bár először töltöttem egy ottani edzőtáborban egyhuzamban kilenc hetet. Olyan helyen voltam, ahol már ismerjük egymást a játékosokkal és az edzőkkel, és akikkel egyébként is szinte napi kapcsolatban vagyok.

Nagyrészt Malajziában készültem, komolyabb verseny és pihenő nélkül, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a jövőben ez hogyan kamatozik

– árulta el Körösi Ágnes, aki Malajzia mellett Thaiföldön is készült valamennyit.

A tavaly az Év női tollaslabdázójának második alkalommal megválasztott sportolónő megjegyezte, hogy a szabadidejét nagyrészt túrázással vagy a barátaival töltötte, utóbbiakból rengeteg akad neki a Távol-Keleten is. Olyan jól érezte magát Malajziában, úgy tetszett az ottani légkör, valamint az emberek hozzáállása a sporthoz és az élethez, hogy még megfontolja, hogy a Los Angeles-i olimpia előtt majd ennél is hosszabb időt, akár éveket is kint tölt az országban.

Sérülés nehezíti a dolgát a tollaslabda-vb előtt

Körösi Ágnes a héten Thaiföldön vett részt International Series-tornán, ez volt az egyetlen komolyabb versenye a nyáron a világbajnokságot megelőzően.