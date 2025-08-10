világbajnokságtollaslabda-vbKőrösi Ágnestollaslabda

Sérülés és egyéb hányattatások előzték meg a magyar sportoló vb-szereplését

Augusztus 25. és 31. között ugyanaz a párizsi létesítmény ad otthont a tollaslabda-világbajnokságnak, ahol egy éve az olimpiát is rendezték a sportágban. A tavalyi ötkarikás játékokon nem volt magyar induló, az idei vb-n viszont kettő is lesz: Körösi Ágnes és Sándorházi Vivien. Közülük előbbi, a TFSE világranglista-102. játékosa számolt be lapunknak a felkészüléséről.

Wiszt Péter
2025. 08. 10. 6:25
Körösi Ágnes lesz a kettőből az egyik magyar induló a tollaslabda-vb-n (Fotó: instagram.com/korosi_agnes)
1995 óta először a 2023-as tollaslabda-világbajnokságon szerepelt magyar sportoló a női egyes versenyszámban, akkor Sándorházi Vivien az első fordulóban búcsúzott. Ezúttal a friss Európa-bajnoki bronzérmes mellett egy másik tollaslabdázó is képviseli hazánkat, erre pedig még nem volt példa a hölgyek között. Körösi Ágnes az áprilisi Eb-n nyolcaddöntős volt (pályafutása során már harmadszor), ezután még egy máltai versenyen vett részt, majd a tervei szerint rögtön utazott volna a Távol-Keletre, hogy ott készüljön fel a párizsi vb-re. Végül a kiutazás egy hónapot csúszott, mint azt lapunknak elárulta.

Körösi Ágnes eseménydús hónapok után készen áll a tollaslabda-világbajnokságra
Körösi Ágnes eseménydús hónapok után készen áll a tollaslabda-világbajnokságra (Fotó: Bwfbadminton.com)

Körösi Ágnes élményekkel telve tér haza a Távol-Keletről

– Kisebb változások miatt sajnos csak júniusban tudtam végül kiutazni. Májusban még vizsgákat tudtam le az egyetemen, valamint a bölcsességfogamat is kihúzták, és ez tovább húzódott, mint szerettem volna. Emiatt az előzetes terveim között szerepelt észak-amerikai versenyeket is ki kellett hagynom. Már nem először utaztam Ázsiába, most is nagy élmény volt, bár először töltöttem egy ottani edzőtáborban egyhuzamban kilenc hetet. Olyan helyen voltam, ahol már ismerjük egymást a játékosokkal és az edzőkkel, és akikkel egyébként is szinte napi kapcsolatban vagyok.

Nagyrészt Malajziában készültem, komolyabb verseny és pihenő nélkül, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a jövőben ez hogyan kamatozik

– árulta el Körösi Ágnes, aki Malajzia mellett Thaiföldön is készült valamennyit.

A tavaly az Év női tollaslabdázójának második alkalommal megválasztott sportolónő megjegyezte, hogy a szabadidejét nagyrészt túrázással vagy a barátaival töltötte, utóbbiakból rengeteg akad neki a Távol-Keleten is. Olyan jól érezte magát Malajziában, úgy tetszett az ottani légkör, valamint az emberek hozzáállása a sporthoz és az élethez, hogy még megfontolja, hogy a Los Angeles-i olimpia előtt majd ennél is hosszabb időt, akár éveket is kint tölt az országban.

Sérülés nehezíti a dolgát a tollaslabda-vb előtt

Körösi Ágnes a héten Thaiföldön vett részt International Series-tornán, ez volt az egyetlen komolyabb versenye a nyáron a világbajnokságot megelőzően.

– Nem tulajdonítottam túl nagy dolgot ennek a versenynek, csak szerettem volna játszani egyet a vb előtt. Eléggé szeles volt a terem, nehezen lehetett kontrollálni a labdát, de majd az ilyen körülményekhez is alkalmazkodnom kell – nyilatkozta a TFSE játékosa. – Még jövő héten is szerettem volna részt venni egy thaiföldi, magasabb kategóriás versenyen, de végül haza kell utaznom a válogatott edzőtáborába, úgyhogy a tervezetthez képest korábban megyek haza. 

Már hat hete könyöksérüléssel bajlódom, ami kissé nehezíti a felkészülésemet, hiszen alig tudok rendes lecsapást ütni.

Szerencsére Ázsiában is sokat segítettek a fizioterapeuták, és otthon is egyből megnézetem majd.

A világbajnokság után a budapesti versenyt is megcélozza

A 29 éves magyar tollaslabdázó 2023 elején állt már a világranglista 74. helyén is, és noha ezúttal hátrébb helyezkedik el a sorban, az elmúlt idényben nyújtott teljesítményével kiharcolta a szereplést pályafutása első világbajnokságán. A párizsi tornára már ki is tűzte a céljait.

– Örülök és egyben izgatott is vagyok, hiszen nem szabadkártyával vagy más módon, hanem kvalifikáció útján jutottam ki a vb-re. Eb-ken már van tapasztalatom, azokon érzésem szerint bizonyítottam is már, de ez mégiscsak egy világbajnokság lesz, ahol az elit szerepel, így ez teljesen más érzés. 

Mindenképp szeretnék legalább egy meccset nyerni, és akár valami nem várt, kimagasló eredményt is elérni, de annak is örülnék, ha játszhatnék egy nagyágyúval. Ám utóbbit nem a legelső fordulóban

– mondta Körösi, aki az őszi terveiről is mesélt lapunknak. – A vb után a világranglista-helyezésem vissza fog esni, amiért az Eb óta alig versenyeztem, de valamit valamiért. Igyekszem a legjobb formámat hozni, és majd ősszel azért szeretnék nagyobb versenyeken, köztük az október végi budapesti International Series-tornán is játszani. Onnan már van bronz- és ezüstérmem, úgyhogy most már egy aranyat is szeretnék.

  • A 2025-ös, összességében huszonkilencedik alkalommal kiírt tollaslabda-világbajnokságot augusztus 25. és 31. között rendezik meg a párizsi Adidas Arenában Sándorházi és Körösi részvételével.

 

