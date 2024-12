Az úszóknál Kós Hubert és Milák Kristóf között nem tudott dönteni a szövetség

Asztalitenisz

András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 2.

Póta Georgina (Budaörsi SC) 11. Atlétika

Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 6.

Krizsán Xénia (MTK Budapest) 3. Autósport

Michelisz Norbert (Pro-M Kft.) 7.

Németh Eszter (Széchenyi István Egyetem SE) 1. Birkózás

kötöttfogás:

Szilvássy Erik (Csepeli BC) 1.

szabadfogás:

Muszukajev Iszmail (FTC) 4.

Nagy Bernadett (UTE) 2. Bridzs

Argay Zsolt (MTK Budapest) 1.

Fischer Brigitta (MTK Budapest) 11. Búvárúszás

apnea:

Mayer András (nOxygen Apnea Club) 2.

Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 1.

uszonyosúszás:

Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 2.

Pernyész Dorottya (Debreceni Búvárklub) 3.

tájékozódási búvárúszás:

Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 21.

Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 8. Cselgáncs

Tóth Krisztián (MTK Budapest) 7.

Pupp Réka (Atomerőmű SE) 2. Curling

Ézsöl Gábor (FTC) 2.

Joó Linda (Vasas SC) 2. Erőemelés

erőemelés:

Enahoro Asein (Westfit Gym SE) 3.

Fawal Margit (PowerBuilder SE) 1.

fekvenyomás:

Schauer Kornél (Sugó Power SE) 1.

Szabó Ágnes (Békéscsabai Súlyemelő SE) 10. Evezés

Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 4.

Gadányi Zoltána (MTK Budapest) 3. Fallabda

Farkas Balázs (Squashberek, Tatabánya) 6.

Chukwu Hannah (Squashberek, Tatabánya) 5. Fitnesz

Bogdán Szofia (Marcipán Fitness SE) 1. Floorball

Ádám Milán (Benlose Floorbal Club, dán) 1.

Magyar Petra (UHC WASA St. Gallen, svájci) 1. Footgolf

Sipőcz Artúr (Kastélydombi SE) 1.

Nagy Anett (Forest Hills Footgolf Team) 1. Golf

amatőr:

ifj. Sárközi Richárd (Zala Springs Golf Resort) 1.

Jaczkovics Emma (Golfiesta SE) 3.

profi:

Morozov Mikhail (PGA of Hungary) 1. Gó

Balogh Pál (Origó) 1.

Bővízné Detre Judit (MGE) 1. Gyorsasági görkrcsolya

Dávid Dávid (Korcsolyázó Diáksport Egyesület Szeged) 1.

Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 10. Grappling

Szűcs Kristóf (Gracie Barra Roseville) 1.

Kis Nikolett (Fox Küzdősport Egyesület) 1. Hódeszka

Szabó Marcell (Snow Waves Sport Egyesület) 2.

Brunner Blanca (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete) 2. Íjászat

Gáspár Tamás (MESE Egyesület) 1.

terep:

Molnár József (Haladás VSE) 2.

3D:

Gondán György (Eleven Világ Íjász Egyesület) 4.

történelmi:

Koczka László (Csemői Palotás SE) 2. Jet ski

Jászai Csongor (Aktív SC Szabadidő és Extrémsport Sportegyesület) 3. Jégkorong

Hári János (Hydro Fehérvár AV19) 2.

Odnoga Lotti (SDE HF) 1. Kajak-kenu

Varga Ádám (KSI SE/FTC) 1.

Csipes Tamara (BHSE) 4. Karate

Tadissi Yves Martial (BHSE) 5.

Fleischer Dóra (MTK Budapest) 1. Kerékpár

Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 6.

Vas Blanka (SD Worx-Protime) 6. Kézilabda

A magyar szövetség (MKSZ) később nevezi meg az év legjobbjait. Kick-box

Nagy Rita Katalin (Combat DSC) 1.

Szmolek Emánuel (Controll SE) 1. Korcsolya

rövid pályás gyorskorcsolya:

Jászapáti Péter (SZKE) 1.

Sziliczei-Német Rebeka (FTC) 1.

műkorcsolya:

Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei (páros, FTC) 2.

Ignateva Mariia, Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 3.

gyorskorcsolya:

Bödei Bálint (SSTE) 1.

Bíró Hanna (TTKE) 1. Kosárlabda

Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 3.

Juhász Dorka (Schio/Minnesota Lynx) 1. Labdarúgás

nagypálya:

Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol) 3.

Csiszár Henrietta (Internazionale, olasz) 2.

futsal:

Fekete Márk (ScoreGoal Kecskemét Futsal) 1.

Gajzágó Flóra (DEAC) 1.

Lábtoll-labda:

Rab Alexander (Újszászi VVSE) 2.

Farkas Lilla (Újszászi VVSE) 4. Lovassport

Kaizinger Balázs (Bábolna Ménesbirtok Lovas Kör) 1.

Fonyódi Ildikó (Pondera Lovas Sportegyesület) 1. Motorsport

Zanócz Noel (Fantic Factory Racing) 1.

Tamás Lora (Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület) 1. Motoros vízi sport

Havas Attila (Inter-Trím Garázs Kft.) 2. Műugrás

Kovács Eszter (Rugóláb Sportegyesület) 1.

Szabó Péter (Pénzügyőr SE) Ökölvívás

Kovács Richárd (NYVSC) 2.

Hámori Luca (Fitt-Box Club Kőszeg) 4. Öttusa

Bőhm Csaba (Kőbánya SC) 2.

Gulyás Michelle (UTE) 3. Padel

Schmidt-Bohn Zsombor 1. (Premier Padel Club)

Andrejszki Dóra (BVSC-Zugló) 3. Repülő korong

Paksai Márton (Óbudai Repülő Korong SE) 1.

Kollár-Nagy Melinda (Budapest Heroes SE) 1. Ritmikus gimnasztika

Pigniczki Fanni (MTK Budapest) 7. Rögbi

7-es:

Suiogan Tímár (Esztergomi Vitézek RAFC) 3.

Nagy Maja (Esztergomi Vitézek RAFC) 1.

15-ös:

Pintér Béla (Honfoglalók RC) 1. Röplabda

teremröplabda:

Keen Cameron (Rapid Bucuresti, román) 1.

Németh Anett (Perugia, olasz) 3.

strandröplabda:

Dóczi Domonkos (SRSE) 1. és Stréli Bence (SRSE) 5.

Villám Lilla és Vaida Beáta (ÉDRA) 4., illetve 3. Sakk

Gledura Benjamin (Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub) 1.

Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász Sportkör) 2. Sí

alpesi sí:

Úry Bálint (Fullsport SE) 4.

Tóth Zita (Vasas SC) 7.

sífutás:

Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 11.

sílövészet:

Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 5. Sportlövészet

Péni István (UTE) 7.

Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub) 4. Súlyemelés

Újvári Lajos (Testvériség-Újpalota SE) 1.

Horváth Laura (Kecskeméti TE) 1. Szektorlabda

szektorlabda szakág:

Debreczy István (Vasi GK) 1.

12 érintéses szakág:

Puskás László (Debrecen) 3. Szinkronúszás

Barbócz Blanka (BHSE) 2. és Taksonyi Blanka (BVSC-Zugló) 1. Szkander

Botta-Dukát Gábor (Besenyszög SE) 1.

Kőváriné Ivánfi Brigitta (Megtorló Karok Szolnok) 8. Szörf

Körtvélyesi Antal (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 1.

Simon Hanna (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 3. Szumó

Pap Arnold (Pécsi Sumo Club Sportegyesület) 1.

Kaszás Elza (Érdi Spartacus Sport Club) 1. Tájékozódási futás

Jónás Ferenc (Szegedi Vasutas Sport Egyesület) 2.

Mag Viktória (Salgótarjáni Dornyay Sportegyesület) 3. Táncsport

akrobatikus rock and roll:

Király Ádám (Rock And Magic Sportegyesület) 1.

Mercs Gréta (Rock And Magic Sportegyesület) 1.

versenytánc:

Andrea Silvestri (Valcer TáncSport Egyesület) 10.

Váradi Martina (Valcer TáncSport Egyesület) 10.

autentikus, modern és divattánc:

Kéri Viktor (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1.

Semjén Katalin (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1. Teqball

Katz Balázs (Rába ETO Győr) 2.

Ács Krisztina (Rába ETO Győr) 1. Teke

Zapletán Zsombor (Zalaegerszegi TK) 3.

Hári Boglárka (SK FWT-Composites Neunkirchen) 3. Tekvondó

Salim Omar Gergely (MTK Budapest) 3.

Márton Viviana (UTE) 1. Tenisz

Marozsán Fábián (Hajdúszoboszló SE) 2.

Bondár Anna (Hajdúszoboszló SE) 4. Tollaslabda

Szerecz Márton (Multi Alarm SE) 1.

Kőrösi Ágnes (TFSE) 2. Torna

szertorna:

Mészáros Krisztofer (Győri AC) 4.

Bácskay Csenge Mária (Győri AC) 1.

aerobik:

Mikulecz András Ágoston (Óbudai WDSE) 1.

Fejér Fruzsina (Óbudai WDSE) 2.

akrobatikus torna:

Cziráki Panna Katalin, Monori Janka, Kecskés Hanna (BASE) 1. Triatlon

Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 3.

Bragmayer Zsanett (Ganzair Team Újbuda SE) 6. Úszás

Kós Hubert (BVSC-Zugló) és Milák Kristóf (BHSE) megosztva, 2. illetve 5.

Késely Ajna (BVSC-Zugló) 1.

nyílt vízi:

Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK/FTC) 6.

Fábián Bettina (FTC) 2. Vitorlázás

Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 3.

Érdi Mária (Magyar Villamos Művek Sportegyesület) 12. Vívás

Andrásfi Tibor (BVSC-Zugló) 1.

Muhari Eszter (Tatabányai Sport Club) 1. Vízilabda

Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo) 1.

Garda Krisztina (DFVE Vízilabda Kft.) 2. Vízisí és wakeboard

Németh Gábor (Sylvia Lake Majosháza) 2.